Необычное лечение для маленьких пациентов онкоцентра имени Димы Рогачева: положительные эмоции привезли с собой знаменитые спортсмены. Звезды футбола, художественной гимнастики и фигурного катания приехали поддержать ребят. Разговоры о спорте, эстафеты и веселые конкурсы: по словам врачей, такие яркие моменты очень помогают детям в борьбе с болезнью.

Необычное лечение для маленьких пациентов онкоцентра имени Димы Рогачева: положительные эмоции привезли с собой знаменитые спортсмены. Звезды футбола, художественной гимнастики и фигурного катания приехали поддержать ребят. Разговоры о спорте, эстафеты и веселые конкурсы: по словам врачей, такие яркие моменты очень помогают детям в борьбе с болезнью.Футбольная жизнь Никиты Морозова прервалась полгода назад из-за тяжелой болезни. Сейчас у парня первый юношеский разряд, но он намерен двигаться дальше. О своем спортивном будущем мечтает пообщаться с профи.- Как добиться больших успехов? Как у них получилось такого добиться? Через что они прошли?О том, кто стоит за дверью, во время интервью Никита даже не догадывается. Спустя мгновенье в палату входит призер чемпионата Европы Дмитрий Сычев. Тему для разговора футболисты нашли сразу.- А чемпионат мира смотрел?- Да.- Ну как?- Нормально.- Болел за наших?- Конечно!Маленькая мечта сбылась еще у сотни детей. В онкологическом центре гости: звезды футбола, художественной гимнастики и фигурного катания. Все пришли с одной целью — помочь юным пациентам поверить в себя.- Все будет хорошо, и так оно и будет! Я желаю вам, друзья, никогда не сдаваться!После разговоров — эстафеты и конкурсы, чтобы проснулся настоящий спортивный азарт. Но проигравших здесь нет."Я сегодня зарядилась полнейшей позитивной энергией и надеюсь, что частичку этого огня я передала детям. Потому что, когда видишь детей, тяжело очень. И хочется зарядить их верой в то, что все будет хорошо", — говорит олимпийская чемпионка в командных соревнованиях по фигурному катанию Екатерина Боброва.И это действительно работает. Врачи подтверждают: душевное состояние пациента влияет на эффективность лечения."У нас были случаи, когда только приход конкретного человека, в данном случае спортсмена, кумира спасал, вытаскивал человека из депрессии и помогал ему вновь обрести силы, чтобы бороться", — говорит главный врач медицинского центра имени Дмитрия Рогачева Дмитрий Литвинов.Одни получили заряд положительных эмоций, другие — новую мечту."Мне больше нравится чемпион из футбола. Это активный вид спорта, мне он нравится. Захотел, чтобы мне чемпион вручил мяч", — говорит Владимир Зайцев.Об этом Вова напишет в паспорте желаний — такой получил каждый пациент центра имени Рогачева. И уже в ближайшем будущем то, что старательно выведено на бумаге, обязательно исполнится.