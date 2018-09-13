В вооруженных силах Британии царит сильнейший кадровый голод. Больше всего специалистов не хватает в Королевских военно-воздушных силах: в этом году наняли только 23% от необходимого числа пилотов, авиационных инженеров – только 17%, а аналитиков – 26% от оптимального количества.

В вооруженных силах Британии царит сильнейший кадровый голод. Больше всего специалистов не хватает в Королевских военно-воздушных силах: в этом году наняли только 23% от необходимого числа пилотов, авиационных инженеров – только 17%, а аналитиков – 26% от оптимального количества. Всего армии требуется свыше 8 тысяч новых военнослужащих к 2022 году. Но найти их вряд ли удастся, пишет агентство ТАСС со ссылкой на доклад британского парламента.Члены палаты Представителей уже жаловались, что денег на армию выделяют слишком мало. К примеру, на покупку новых боевых самолетов, кораблей и бронемашин не хватает 20 миллиардов фунтов стерлингов.Кроме того, ранее стало известно, что строительство двух атомных подводных лодок класса Astute для военно-морских сил Великобритании будет временно отложено. Причина все та же – не хватает денег. Всего Министерство обороны страны заказало 8 подобных субмарин, но спустить на воду удалось только 6.