Минувшей ночью на 30-м километре трассы столкнулись сразу пять машин. Видно, как от удара одна из них влетела в стелу автозаправки с ценами, другая на полном ходу перевернулась, снесла баннер АЗС, после чего врезалась в стоящий грузовик. Машина загорелась, но водитель успел из нее выбраться.

Минувшей ночью на 30-м километре трассы столкнулись сразу пять машин. Видно, как от удара одна из них влетела в стелу автозаправки с ценами, другая на полном ходу перевернулась, снесла баннер АЗС, после чего врезалась в стоящий грузовик. Машина загорелась, но водитель успел из нее выбраться.Удивительно, что несмотря на сильные повреждения автомобилей, никто серьезно не пострадал. Виновника аварии теперь пытаются установить с помощью записи камер наблюдения.