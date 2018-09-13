Конфликт между российским бойцом смешанных боевых искусств Хабибом Нурмагамедовым и музыкальным исполнителем Тимати приобретает новые обороты. Президент Чечни Рамзан Кадыров снял мотивирующий ролик, где призвал дагестанцев к порядку, а также объяснил причину недовольства спортсмена.

Конфликт между российским бойцом смешанных боевых искусств Хабибом Нурмагамедовым и музыкальным исполнителем Тимати приобретает новые обороты. Президент Чечни Рамзан Кадыров снял мотивирующий ролик, где призвал дагестанцев к порядку, а также объяснил причину недовольства спортсмена.Тимати опубликовал в своем Instagram видео, где президент Чечни успокаивает разбушевавшуюся молодежь. Сначала Рамзан Ахматович говорит: "Тимати, это для тебя!" и делает так называемую "двоечку" (несколько боксерских ударов в воздух– прим. ред.).После этого глава Чеченской республики призывает всех к миру. "Братья мои, дагестанцы, не обижайте друг друга. Хабиб с Тимати поймут друг друга", – заявил он.Более того, Кадыров объяснил, почему ХабибНурмагамедов бурно отреагировал ситуацию с отменой выступления Крида в Дагестане, а также вступил в вербальную перепалку с Тимати. По словам президента Чечни, спортсмен нервничает, так как сейчас сгоняет вес перед грядущим поединком. "Мы будем у себя наводить порядок. А лучше бы к нам приезжали гости, радовались. Мы должны развивать Кавказ и туризм. Поэтому давайте жить дружно, мои любимые дагестанцы", – резюмировал Кадыров.