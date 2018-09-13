Осенью прошлого года 24-летний обвиняемый инсценировал ДТП с целью получения крупной денежной компенсации от страховой компании.

Следственным отделом ОМВД России по Кольчугинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего жителя Юрьев-Польского района. Молодому человеку предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования).Установлено, что в сентябре прошлого года обвиняемый, находясь на территории Кольчугинского района, инсценировал дорожно-транспортное происшествие с целью получения денежной компенсации в размере 400 тысяч рублей от страховой компании.Прибывшие на место для оформления факта дорожно-транспортного происшествия инспекторы ДПС обратили внимание на несоответствие механических повреждений на автомобиле «Infiniti» с обстоятельствами ДТП, на которые упорно указывал молодой человек. Предположения полицейских подтвердили результаты независимой экспертизы – повреждения автомобиль получил в разное время при разных обстоятельствах.Получить выплату фигуранту не удалось. Следствием собрана достаточная доказательственная база причастности обвиняемого к совершению мошенничества.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.