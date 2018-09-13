Принимают заявки на конкурс Мама-предприниматель. В федеральном образовательном проекте могут поучаствовать женщины, у которых есть несовершеннолетние дети и мечта о собственном бизнесе.

Принимают заявки на конкурс "Мама-предприниматель". В федеральном образовательном проекте могут поучаствовать женщины, у которых есть несовершеннолетние дети и мечта о собственном бизнесе. В числе организаторов- общественная организация малого и среднего предпринимательства. Подробности участия в проекте можно узнать в Интернете. По итогам конкурсного отбора комиссия сформирует группу в 30 человек. Затем для участниц стартует бесплатное обучение. Оно продлится неделю. Ежедневно мамочек ждут занятия с опытными предпринимателями и бизнес-тренерами, которые на своём опыте расскажут, как открыть собственное дело, работать с персоналом и правильно оформлять документацию. В финале обучения конкурсантки защитят свои бизнес-проекты, а эксперты выберут один лучший.Екатерина Краскина, председатель регионального отделения Опоры России: "Самое главное требование, чтобы уже была идея, чтобы мама понимала, что она хочет сделать. Потому что времени сидеть и выбирать бизнес-идею не будет, будет время сформировать конкретный бизнес и его запустить. Победительница получает грант в размере 100 тысяч рублей на открытие своего бизнеса".