Авария произошла днем в среду, 12 сентября

Авария произошла днем в среду, 12 сентябряВ Костроме женщина на иномарке спровоцировала тройное ДТП, сообщают в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.Авария произошла днем в среду, 12 сентября, около 13 часов. 52-летняя женщина, находясь за рулем внедорожника Nissan Qashqai, двигалась по второстепенной дороге на проспекте Текстильщиков и не уступила улицу автобусу №14. В результате иномарку отбросило на стоящий автомобиль «ВАЗ-21114».В результате ДТП пострадала 76-летняя женщина. Она находилась в салоне Nissan.