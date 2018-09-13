Премьера состоится в четверг, 13 сентября

Премьера состоится в четверг, 13 сентябряКостромские и немецкие школьники, которые приехал в город по обмену, поставили спектакль о войне.Премьерный показ состоится в четверг, 13 сентября. Он начнется в 18 часов. В постановке приняли участие 13 учеников гимназии Анны Франк из города Аахена. Они гостили у костромских семей и учились в школе №33. Вместе с местными детьми они подготовили спектакль детстве в блокадном Ленинграде и фашистском концлагере.В его основу легли исторические документы - дневники Анны Франк и Лены Мухиной. Юные актеры играют на немецком языке. Перед спектаклем в гимназии организовали выставку о Холокосте.