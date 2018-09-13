В первый день они работали на улицах Юрия Смирнова и Шагова

В первый день они работали на улицах Юрия Смирнова и ШаговаВ Костроме волонтеры закрашивают надписи о продаже наркотиков на фасадах домов.Помимо студентов, в рейдах участвуют сотрудники администрации и полицейские. В первый день они очистили здания на улицах Юрия Смирнова и Шагова. В первую очередь волонтеры обращают внимание на номера телефонов наркоторговцев.Как сообщаюют в правоохранительных органах, по каждому факту проводится отдельная проверка. Как правила, она заканчивается задержанием подозреваемых и изъятием наркотиков.Костромичи могут сообщить о несанкционированных надписях можно по телефону: 42-43-48.