Крымский мост назвали рискованным объектом Путина. Украинские псевдоэксперты продолжают соревноваться в игре Кто придумает самый нелепый прогноз о сроке службы моста?

Крымский мост назвали рискованным объектом Путина.Украинские псевдоэксперты продолжают соревноваться в игре "Кто придумаетсамый нелепый прогноз о сроке службы моста?"Очередным персонажем, пытающимся доказать, что Крымскомумосту осталось недолго, стал бывший заместитель министра чрезвычайных ситуацийУкраины Василий Кваша. Со знанием дела он заявил, что центральная часть грандиозногосооружения является самой уязвимой, она будет наиболее подвержена всевозможным испытаниямна прочность, стойкость и выносливость."Всегда будет существовать вероятность того, что этотмост будет разрушен вследствие того, что он находится в критичной зоне,которая подвержена природным катаклизмам – очень сильные штормы, которыеначинаются в той местности с ноября месяца и продолжаются практически до лета",– заявил очередной "провидец".Кваша предостерег тех, кто дает мосту какие-то долгосрочные гарантии."Я не уверен, что этот мост способен выдержать природные стихии", -сказал бывший член правительства.С похожими предсказаниями выступил недавно еще один"аналитик", правда, на этот раз – российский. В интервью украинскомуизданию бывший научный сотрудник РАН, член одной из либеральных партий ЮрийМедовар запустил в медиапространство такую страшилку: Крымскому мосту осталосьстоять недолго – то ли до первого серьезного шторма, то ли до начала холодов.Ученый-либерал заявил, что мост, оказывается, никто непринимал и не нагружал так, как положено. Восьми "КамАЗов", одним из которыхуправлял лично президент России, по мнению господина Медовара, мало. Нужны невосемь, а 1008 полностью загруженных самосвалов,сказал научный деятель.Кстати, два года назад этот "ученый" показывалсвои глубокие познания в вопросах возведения Крымского моста. Тогда онбезапелляционно заявил, что мост построить невозможно.Помимо жутких прогнозов, украинские СМИ не устают выдаватьсвоим читателям и другие страшилки. "Крымский мост опустел", -растрезвонили журналисты в самый разгар летнего сезона. Работники пера в упор не увиделипотоки машин, в которых десятки тысяч россиян возвращались из отпусков.Ну и, конечно, украинские политики постоянно пинают Россию игрозятся уничтожить мост. Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук договорился дотого, что возложил на высшие силы задачи по уничтожению переправы. Нардеп назвалконструкцию "вражеской инфраструктурой" и заявил, что лично принял быучастие в ее уничтожении, если бы занимал должность министра обороны.Но дальше всех пошел малоизвестный даже у себя на родине украинскийдраматург Александр Подервянский. Прозаик и драматург пишет матерные произведения,названия которых нельзя даже произнести вслух. Недавно он предположил, что деньпадения Крымского моста станет днем национального единения: все выйдут в этотдень на улицы в вышиванках и будут веселиться.Персонажей, подобных Подервянскому, на Украине немало.Причем, в отличие от этого, с позволения сказать писателя, они широко известныв России. К примеру, комик и актер Владимир Зеленский – частый гость в нашейстране, снимается у российских режиссеров, а в перерывах издевается надзащитниками Донбасса и обливает грязью Россию."Я нахожусь в сердце России – если у нее, конечно,осталось сердце", – вот такую фразу позволил себе Зеленский в интервью,которое давал, находясь в Москве. Все помнят и финансовую поддержку, оказаннуюбывшим кавээнщиком нацбатальону "Донбасс", участвовавшему в силовойоперации на востоке Украины.Напомним, что автомобильное движение по Крымскому мостуоткрыл в мае 2018 года президент Владимир Путин. В следующем году по моступойдут первые поезда, там откроется регулярное железнодорожное сообщение.