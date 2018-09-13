В британском МИДе назвали интервью Петрова и Боширова лживым
и искажающим информацию. Те, кого Лондон называл отравителями Скрипалей,
сегодня предстали перед телекамерами.
В британском МИДе назвали интервью Петрова и Боширова лживым
и искажающим информацию. Те, кого Лондон называл отравителями Скрипалей,
сегодня предстали перед телекамерами.
В Форин-офисе, спустя несколько часов после трансляции интервью
по российскому телевидению, дали свое заключение: там по-прежнему
придерживается версии, что Александр Петров и Роман Боширов причастны к
отравлению экс-сотрудника ГРУ и его дочери.
"Мы многократно просили Россию отчитаться о том, что
произошло в Солсбери в марте. Сегодня – как мы и предвидели – они ответили
путем умышленного искажения информации и лжи", – заявили в дипведомстве.
Другого от официального Лондона в России не ждали. Официальный
представитель российского МИДа назвала недопустимыми обвинения во лжи Петрова и
Боширова, подозреваемых британскими властями по делу Скрипалей. Мария Захарова напомнила,
что те, кого обвиняют в тяжком преступлении, попросили защиты у СМИ, так как их
имена теперь опорочены на весь мир.
В свою очередь член Совета по межнациональным отношениям при
президенте России Богдан Безпалько отметил, что заявление МИД Британии укладывается
в рамки провокации Запада. Как сказал эксперт в интервью ФБА "Экономика
сегодня", изначально было понятно, что Лондон использует случайные
фотографии случайных людей для обвинений против России.
"Теперь признать, что Петров и Боширов непричастны к
инциденту в Солсбери, сродни заявлению о том, что все дело Скрипалей –
сознательно раскручиваемый фейк", – сказал Безпалько и предложил Лондону
извиниться перед Россией.
В этой ситуации сохраняется возможность обвинять Россию
бесконечно долго, делая это поводом для введения санкций.
По мнению Безпалько, именно для этого история со Скрипалями
и задумывалась. А строится она по аналогии с отравлением Александра Литвиненко.
"Помимо Британии в создании дела Скрипалей явно поучаствовали США –
доказательством тому служат введенные по истории со Скрипалями против России
санкции", – заключил аналитик.
Напомним, что сегодня Петров и Боширов дали интервью
главному редактору телеканала RT
Маргарите Симоньян. Оказалось, что
мужчины – обычные предприниматели, занимающиеся фитнес-питанием. В Британию они
летали как туристы, а в Солсбери, где отравили семью Скрипаля, хотели
посмотреть старинный собор. Они попросили оставить их в покое и сказали, что
беспокоятся за свою безопасность.