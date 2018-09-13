В британском МИДе назвали интервью Петрова и Боширова лживым и искажающим информацию. Те, кого Лондон называл отравителями Скрипалей, сегодня предстали перед телекамерами.

В британском МИДе назвали интервью Петрова и Боширова лживыми искажающим информацию. Те, кого Лондон называл отравителями Скрипалей,сегодня предстали перед телекамерами.В Форин-офисе, спустя несколько часов после трансляции интервьюпо российскому телевидению, дали свое заключение: там по-прежнемупридерживается версии, что Александр Петров и Роман Боширов причастны котравлению экс-сотрудника ГРУ и его дочери."Мы многократно просили Россию отчитаться о том, чтопроизошло в Солсбери в марте. Сегодня – как мы и предвидели – они ответилипутем умышленного искажения информации и лжи", – заявили в дипведомстве.Другого от официального Лондона в России не ждали. Официальныйпредставитель российского МИДа назвала недопустимыми обвинения во лжи Петрова иБоширова, подозреваемых британскими властями по делу Скрипалей. Мария Захарова напомнила,что те, кого обвиняют в тяжком преступлении, попросили защиты у СМИ, так как ихимена теперь опорочены на весь мир.В свою очередь член Совета по межнациональным отношениям припрезиденте России Богдан Безпалько отметил, что заявление МИД Британии укладываетсяв рамки провокации Запада. Как сказал эксперт в интервью ФБА "Экономикасегодня", изначально было понятно, что Лондон использует случайныефотографии случайных людей для обвинений против России."Теперь признать, что Петров и Боширов непричастны кинциденту в Солсбери, сродни заявлению о том, что все дело Скрипалей –сознательно раскручиваемый фейк", – сказал Безпалько и предложил Лондонуизвиниться перед Россией.В этой ситуации сохраняется возможность обвинять Россиюбесконечно долго, делая это поводом для введения санкций.По мнению Безпалько, именно для этого история со Скрипалямии задумывалась. А строится она по аналогии с отравлением Александра Литвиненко."Помимо Британии в создании дела Скрипалей явно поучаствовали США –доказательством тому служат введенные по истории со Скрипалями против Россиисанкции", – заключил аналитик.Напомним, что сегодня Петров и Боширов дали интервьюглавному редактору телеканала RTМаргарите Симоньян. Оказалось, чтомужчины – обычные предприниматели, занимающиеся фитнес-питанием. В Британию онилетали как туристы, а в Солсбери, где отравили семью Скрипаля, хотелипосмотреть старинный собор. Они попросили оставить их в покое и сказали, чтобеспокоятся за свою безопасность.