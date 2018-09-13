Больше играть в кошки-мышки у Лондона не получится, - заявила в прямом эфире программы 60 минут представитель МИД Мария Захарова, комментируя новый поворот в так называемом деле Скрипалей.

"Больше играть в кошки-мышки у Лондона не получится", — заявила в прямом эфире программы "60 минут" представитель МИД Мария Захарова, комментируя новый поворот в так называемом деле Скрипалей.После выхода интервью с Петровым и Бошировым, обвиненными Лондоном в убийстве Скрипалей, возникли новые вопросы. "Мы задали вопросы британской стороне, исходя из тех данных, которые получены. Мы хотели бы больше узнать. Хотели бы, чтобы британская сторона, наконец, предоставила все факты, на которые она якобы всегда ссылается, коль скоро эти люди есть и пришли сами к СМИ", — пояснила Захарова.Представитель МИД напомнила, что "в первые же минуты, как британской стороной были предъявлены обвинения Российской Федерации на основе "доказательств и стопроцентных улик", тут же британская полиция заявила, что на самом деле этих людей не существует. Документы поддельные, фамилии и имена не совпадают с теми образами, которые они показали".Сегодня все убедились в обратном. Вместе с тем Захарова не считает интервью с Петровым и Бошировым истиной в последней инстанции: "Мы видели двух людей, которые высказали свою точку зрения. Я бы не стала говорить о том, что сегодняшнее интервью расставляет все точки над "и". Нужно анализировать все мнения и заявления".Захарова подчеркнула, что на протяжении пяти месяцев со стороны Великобритании велось бутафорское следствие. Не было предоставлено ни одного снимка, хоть как-то связанного с настоящим преступлением, если таковое все-таки было. "А это уже теперь большой вопрос. Потому что все, что предоставляет Лондон, не проходит никакой проверки, даже первичной. Я считаю, сейчас слово за профессионалами, которые должны сказать по-настоящему весомые слова. Мы все, не только Петров и Боширов, хотим каких-то слов оправдания. Весь мир, основанный на здравом смысле, хочет, чтобы Лондон объяснился: чем они пять месяцев занимались", — заключила Захарова.