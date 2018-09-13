20-21 сентября в Санкт-Петербурге откроется крупнейший в Европе международный форум по коммуникациям Baltic Weekend 2018, который организовывает агентство SPN Communications. Расширенная версия программы форума с указанием спикеров, модераторов и ключевых вопросов дискуссий и круглых столов доступна на официальном сайте мероприятия.

20-21 сентября в Санкт-Петербурге откроется крупнейший в Европемеждународный форум по коммуникациям Baltic Weekend 2018, которыйорганизовывает агентство SPN Communications. Расширенная версияпрограммы форума с указанием спикеров, модераторов и ключевых вопросовдискуссий и круглых столов доступна на официальном мероприятия.Архитектура программы Baltic Weekend 2018 состоит из двух пленарныхзаседаний, двух панельных дискуссий и пяти тематических круглых столов.Ключевыми темами в этом году станут: глобальные тренды индустрии,искусственный интеллект, контент-маркетинг, эффективные digital иPR-инструменты, новые медиа, социальный бизнес, спортивный маркетинг имногое другое.Центральным событием первого дня форумастанет выступление Марии Захаровой, директора Департамента информации ипечати МИД России. В рамках пленарного заседания эксперт примет участие вблиц-интервью международного информационного агентства Sputnik в рамкахпленарного заседания. В нем также примут участие: генеральный директорSPN Communications Андрей Баранников, директор по стратегическомумаркетингу Яндекс Андрей Себрант, продюсер и директор сериала"1968.DIGITAL" Карен Шаинян, директор по связям с общественностью МТСЕлена Кохановская и другие ведущие практики индустрии.Послезаседания состоится панельная дискуссия, посвященная работе сконтентом. О том, как продвигать бренды с помощью digital и social mediaна примере кейсов расскажут представители новых медиа и крупныхмеждународных компаний: создатели веб-сериала "Дикий Digital" ВикторияКравченко и Виктор Кравченко, создатель Telegram-канала Mash НикитаМогутин, PR-директор Aviasales Янис Дзенис и директор по связям собщественностью The Walt Disney Companу Елена Литовченко.Вовторой половине дня на Baltic Weekend пройдут три круглых стола приподдержке Ассоциации менеджеров, Первого канала и отраслевых ассоциацийАКОС и АКМР.Кроме того, впервые на форуме состоитсяочная защита международной премии PROBA ICCO Global PR Awards. Финалистыноминации "Специалист года" ответят на ключевые вопросы членов жюриперед участниками форума. Торжественная церемония награжденияпобедителей конкурса, где будут названы имена победителей, пройдет 20сентября в Атриуме Главного штаба Эрмитажа.Ключевымитемами второго дня деловой программы Baltic Weekend станут: геннаяинженерия, информационное наследие Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 вРоссии™, а также мода как фактор, определяющий успех бренда.рамках пленарного заседания выступят зарубежные эксперты. Президентшведского агентства H&H Group Martin Petersson и сооснователь иуправляющий партнер ConsilioInternational Andreas von der Heideпредставят обзор последних тенденций на глобальном коммуникационномрынке, а также на примере кейсов продемонстрируют эффективностькорпоративных коммуникаций с помощью Digital. А эксперт из НидерландовAlex Krijger, основатель и управляющий партнер Krijger&Partners,расскажет, как в условиях геополитических рисков донести до людей свой"месседж".Не менее захватывающей темой станет история успеха мультиканальноймедиакомпании Tigermilk. О том, как построить бизнес на пабликах сдесятками миллионов подписчиков, где найти инвесторов, как собратькоманду и с какими платформами взаимодействовать – поделитсясооснователь и директор по развитию компании Тимофей Мельников.Вовторой половине дня пройдут два круглых стола. Один из них будетпосвящен спортивному маркетингу и ЧМ-2018, где выступят представителикрупного бизнеса, медиа, Олимпийского комитета России и другие ведущиепрофессионалы рынка. Второй – факторам, влияющим на успех и популярностьбренда. Среди экспертов – представители Russian Fashion Council,Grayling, iMARS, Aitarger, СТС Love, MMOMA и Музея уличного искусства.Расширенная версия деловой программы Baltic Weekend 2018 –Регистрация на форум открыта до 14 сентября.Генеральный информационный партнер – ТАСС;Генеральный телевизионный партнер – Первый канал СЗФО;Генеральный радио-партнер – Business FM;Генеральный онлайн-партнер – Lenta.ru;Главный бизнес-партнер – РБК;Официальные информационные партнеры – Сноб, Sostav.ru, Советский спорт, Интерфакс, Канал 78;Информационныепартнеры форума – Росбалт, Канал "360°", Комсомольская правда, Русскаяпланета, Умная страна, Эксперт Северо-Запад, Дни.ру, Аргументы Недели,Санкт-Петербург.ру, PR News, Event Live, Банковское обозрение, IPRBelarus, SMI2Go.Ассоциации-партнеры Baltic Weekend – Ассоциация менеджеров, РЕПА, АКОС, РАСО, АКАР, АКМР, РАМУ, IABC, РАОС, IAB Russia.Контакты для прессы:Анастасия Пшеничникова, менеджер по связям с общественностьютел./факс: +7 (812) 380-00-07, ext. 278 e-mail: