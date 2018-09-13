Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что у Дагестана есть колоссальные резервы в части налоговой модернизации, но сейчас в республике очень значительна серая зона. Об этом премьер сказал на встрече с главой региона Владимиром Васильевым.

В Дагестане есть очень значительна "серая зона". Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с главой региона Владимиром Васильевым.По словам премьера, у экономики Дагестана есть колоссальные резервы в части налоговой модернизации и создания дополнительных источников роста. Но этому мешает "серая зона", которая более значительна, чем в других регионах страны.Васильев рассказал о борьбе с коррупцией в республике: с работы были уволены или ушли по собственному желанию около 200 чиновников."Мы эту задачу поставили. Последовательно решаем. Видим подвижки", — сказал он.Как сообщает РИА Новости, Васильев привел в пример Ставропольский край, где общая сумма торговых операций на 200 миллионов рублей меньше, чем в Дагестане, а налоговые сборы выше в четыре раза.