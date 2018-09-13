Правительственный кризис и развал правящей коалиции вполне могут наступить из-за миграционной политики Германии и подхода к ней в разных партийных кругах ФРГ.

Правительственный кризис и развал правящей коалиции вполне могут наступить из-за миграционной политики Германии и подхода к ней в разных партийных кругах ФРГ.Крепнущие антимигрантские настроения в обществе предельно ясно демонстрирует рейтинг партии "Альтернатива для Германии". Она уже вышла на второе место предпочтений немцев среди парламентских фракций.Стремление одних политиков подхватить эту волну общественных настроений, а других – сыграть на критике этого процесса, докатилось и до руководящих лиц в правящей коалиции.Очередной жаркий спор вызвала позиция главы немецкой контрразведки руководителя Федерального ведомства по охране Конституции Ханса-Георга Масена.Масен, давая очередное интервью журналистам, заявил, что его ведомство не обладает информацией о том, что во время событий в Хемнице в конце августа случились какие-либо нападения демонстрантов на мигрантов.Такое заявление буквально взорвало общественность, так как почти неделю не только Германия, но и вся Европа, если не сказать больше, следила за новостями из Хемница, где не стихали уличные столкновения двух враждующих лагерей демонстрантов: антифашистов и правых радикалов. Причём столкновения были, как между собой, так и с полицией.Началом массовых беспорядков послужила драка, в которой погиб 35-летний Даниэль Хиллинг, а виновными в его смерти сочли двух молодых людей – выходцев из Сирии и Ирака.В следующие несколько дней Хемниц стал ареной борьбы тех, кто выступает за права и защиту мигрантов и тех, кто требует оградить страну от неконтролируемых потоков иностранцев, несущих угрозу устоям немецкого общества.Сложно представить, что глава контрразведки Германии не видел кадры столкновений и демонстраций, в ходе которых участники использовали петарды и бутылки.В руководстве Социал-демократической партии Германии (СДПГ) не стали конкретизировать, считают ли они проявлением непрофессионализма такую позицию Масена, или расценивают её как проявление неприемлемого национализма, но так или иначе, партия потребовала отставки Масена, а если тот не решится сам, то действовать призвали Ангелу Меркель."Для руководства СДПГ абсолютно очевидно, что Масен должен уйти. Теперь Меркель должна действовать", — написал в Twitter генеральный секретарь СДПГ Ларс Клингбайль.Сама Меркель, кстати, не раз говорила о том, что нападения правых на мигрантов имели место.Масену пришлось оправдываться. Он сказал, что его не правильно поняли и, что на самом деле он лишь хотел провести тщательное расследование того, что же на самом дело отражено на кадрах видео из Хемница.Не ясно, поверили ли Масену в публичных кругах, но вот после нескольких часов разбирательств в комитете по внутренним делам, глава МВД Германии Хорст Зеехофер вынес очередной, для этой истории, расплывчатый и противоречивый вердикт, заявив, что "нет никаких оснований для личных последствий".То ли Зеехофер разделил позицию Масена по мигрантам, то ли Масен убедил Зеехофера, что не имел ничего против наводнивших Германию беженцев – не ясно.Зеехофер попытался прояснить свою позицию, заявив, что ему понятны мотивы, которые двигали Масеном, но он их, якобы, неудачно выразил.Такие формулировки главы МВД, являющегося к тому же представителем блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ ХСС) в правящей коалиции, вряд ли могут удовлетворить сторонников СДПГ.Кризис внутрипартийного доверия медленно тлеет и ждёт вмешательства канцлера. Ангеле Меркель необходимо теперь не только занять чью-то сторону и возможно пойти на увольнение Масена, но и выразить таким образом свою принципиальную позицию в вопросе, который и без того уже разделил немцев на два лагеря. И как видно из истории с Хемницем – лагеря весьма непримиримых.