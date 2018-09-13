Глава Минэнерго США Рик Перри, отвечая на вопрос журналистов, заявил, что США допускают возможность введения новых санкций против российского энергетического сектора России, включая Северный поток-2. Такое заявление он сделал по итогам встречи с главой Минэнерго РФ Александром Новаком.

Глава Минэнерго США Рик Перри, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, заявил, что США допускают возможность введения новых санкций против российского энергетического сектора России, включая "Северный поток-2".Такое заявление он сделал по итогам встречи с главой Минэнерго РФ Александром Новаком.Он, в свою очередь, выразил обеспокоенность такой возможностью. "Мы обеспокоены и той позицией, и теми заявлениями о возможном введении санкций против абсолютно конкурентоспособного проекта ("Северный поток-2"), — цитирует "Интерфакс" слова Новака.Он сообщил, что потребление газа в Европе растет, и трубопроводный газ является наиболее доступным обеспечением энергоресурсов потребителей в самые пиковые значения, которые бывают очень часто, особенно в зимние периоды."Такие инфраструктурные проекты направлены на защиту, в первую очередь, интересов потребителей", — сказал российский министр.