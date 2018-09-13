Цельное молоко, а также довольно жирные продукты на его основе, которых советуют опасаться диетологи, на самом деле могут продлить человеку жизнь. Канадские учёные выяснили, что употребление молока, масла и сыра снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Главное – соблюдать меру.

Пейте, дети, молоко – будете здоровы, гласит известная песенка. Однако учёные сомневаются в пользе молока и молочных продуктов. Результаты недавних научных исследований, посвящённых влиянию молока на здоровье, неоднозначны.Некоторые специалисты уверяют, что цельное молоко и продукты на его основе с высоким содержанием насыщенных жиров повышают уровень холестерина в крови человека, а это, в свою очередь, ведёт к развитию сердечно-сосудистых заболеваний.Диетологи рекомендуют людям употреблять не более трёх порций молочных продуктов в день и советуют отдавать предпочтение обезжиренным "вариантам".С другой стороны, сливки, масло, сыр и другие продукты с высоким содержанием насыщенных жиров также являются источником огромного количества полезных веществ, к примеру, кальция, калия, магния, аминокислот и витаминов K1 и K2.Чтобы разобраться в том, какие риски и преимущества для здоровья сердца и сосудов может нести ежедневное употребление этих продуктов, команда канадских учёных из Университета Макмастера провела новую масштабную работу.Специалисты проанализировали данные более 136 тысяч человек из 21 страны мира. Все они участвовали в проекте под названием PURE ("Проспективное городское и сельское эпидемиологическое исследование"). Он нацелен на изучение экологических, социальных и биологических факторов риска и последствий ожирения и хронических проблем со здоровьем, включая сердечные заболевания, сахарный диабет и рак.В ходе работы добровольцев в возрасте от 35 до 70 лет разделили на четыре группы. Первая вообще не употребляла молочных продуктов, вторая обходилась менее чем одной порцией в день, третья группа употребляла одну-две порции молока или продуктов на его основе, а четвёртая группа – более двух порций.Отмечается, что эквивалентом одной порции считался стакан молока (244 грамма), чашка йогурта (244 грамма), 15-граммовый кусочек сыра или чайная ложка масла (5 граммов).Исследование стартовало в 2003 году и продлилось девять лет. Медики следили за состоянием здоровья участников, проводя различные анализы и опросы.В результате оказалось, что в четвёртой группе, употреблявшей в среднем по три порции молочных продуктов в день, из-за сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта скончалось меньше всего участников. Количество диагнозов, связанных с болезнями сердца и сосудов, а также случаев инсульта в ней было самым низким.Любопытно, что среди людей, употреблявших по три порции молочных продуктов с насыщенными жирами, смертность от сердечных болезней, а также число случаев их появления были ниже, чем среди тех, кто употреблял менее порции таких же продуктов ежедневно.Медики также отмечают, что показатели не зависели от того, в какой стране проживали добровольцы. Хотя статистика показывает, что в богатых странах (США и государствах Европы) люди употребляют в среднем больше молочных продуктов, чем в странах третьего мира, а также Китае."Мы не говорим, что люди, которые съедают семь порций молочных продуктов в день, должны увеличить потребление [молока]. Но умеренное потребление – в пределах трёх порций – принесет пользу", — считает ведущий автор работы Махшид Дехган (Mahshid Dehgha).По её мнению, необходимо провести дополнительные исследования, чтобы выяснить, как именно молочные продукты влияют на состояние сердца и сосудов.Коллеги канадских учёных не высказали скептицизма по поводу выводов работы, однако отметили, что общие рекомендации по употреблению молочных продуктов менять пока рано. Для начала необходимо собрать больше данных, в том числе изучить общее качество "молочного рациона" жителей различных стран.Научная статья по итогам этой работы была опубликована в журнале The Lancet.Напомним, что ранее исследователи назвали главный недостаток всех заменителей настоящего молока, а также выяснили, какое молоко – жирное или обезжиренное – лучше давать детям.Кроме того, авторы проекта "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) сообщали о том, что мультивитамины не уберегут от развития сердечно-сосудистых заболеваний. Зато с этой задачей прекрасно справляется пища, богатая калием.