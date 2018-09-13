Цельное молоко, а также довольно жирные продукты на его основе, которых советуют опасаться диетологи, на самом деле могут продлить человеку жизнь. Канадские учёные выяснили, что употребление молока, масла и сыра снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Главное – соблюдать меру.
Пейте, дети, молоко – будете здоровы, гласит известная песенка. Однако учёные сомневаются в пользе молока и молочных продуктов. Результаты недавних научных исследований, посвящённых влиянию молока на здоровье, неоднозначны.
Некоторые специалисты уверяют, что цельное молоко и продукты на его основе с высоким содержанием насыщенных жиров повышают уровень холестерина в крови человека, а это, в свою очередь, ведёт к развитию сердечно-сосудистых заболеваний.
Диетологи рекомендуют людям употреблять не более трёх порций молочных продуктов в день и советуют отдавать предпочтение обезжиренным "вариантам".
С другой стороны, сливки, масло, сыр и другие продукты с высоким содержанием насыщенных жиров также являются источником огромного количества полезных веществ, к примеру, кальция, калия, магния, аминокислот и витаминов K1 и K2.
Чтобы разобраться в том, какие риски и преимущества для здоровья сердца и сосудов может нести ежедневное употребление этих продуктов, команда канадских учёных из Университета Макмастера провела новую масштабную работу.
Специалисты проанализировали данные более 136 тысяч человек из 21 страны мира. Все они участвовали в проекте под названием PURE ("Проспективное городское и сельское эпидемиологическое исследование"). Он нацелен на изучение экологических, социальных и биологических факторов риска и последствий ожирения и хронических проблем со здоровьем, включая сердечные заболевания, сахарный диабет и рак.
В ходе работы добровольцев в возрасте от 35 до 70 лет разделили на четыре группы. Первая вообще не употребляла молочных продуктов, вторая обходилась менее чем одной порцией в день, третья группа употребляла одну-две порции молока или продуктов на его основе, а четвёртая группа – более двух порций.
Отмечается, что эквивалентом одной порции считался стакан молока (244 грамма), чашка йогурта (244 грамма), 15-граммовый кусочек сыра или чайная ложка масла (5 граммов).
Исследование стартовало в 2003 году и продлилось девять лет. Медики следили за состоянием здоровья участников, проводя различные анализы и опросы.
В результате оказалось, что в четвёртой группе, употреблявшей в среднем по три порции молочных продуктов в день, из-за сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта скончалось меньше всего участников. Количество диагнозов, связанных с болезнями сердца и сосудов, а также случаев инсульта в ней было самым низким.
Любопытно, что среди людей, употреблявших по три порции молочных продуктов с насыщенными жирами, смертность от сердечных болезней, а также число случаев их появления были ниже, чем среди тех, кто употреблял менее порции таких же продуктов ежедневно.
Медики также отмечают, что показатели не зависели от того, в какой стране проживали добровольцы. Хотя статистика показывает, что в богатых странах (США и государствах Европы) люди употребляют в среднем больше молочных продуктов, чем в странах третьего мира, а также Китае.
"Мы не говорим, что люди, которые съедают семь порций молочных продуктов в день, должны увеличить потребление [молока]. Но умеренное потребление – в пределах трёх порций – принесет пользу", — считает ведущий автор работы Махшид Дехган (Mahshid Dehgha).
По её мнению, необходимо провести дополнительные исследования, чтобы выяснить, как именно молочные продукты влияют на состояние сердца и сосудов.
Коллеги канадских учёных не высказали скептицизма по поводу выводов работы, однако отметили, что общие рекомендации по употреблению молочных продуктов менять пока рано. Для начала необходимо собрать больше данных, в том числе изучить общее качество "молочного рациона" жителей различных стран.
Научная статья по итогам этой работы была опубликована в журнале The Lancet.
Напомним, что ранее исследователи назвали главный недостаток всех заменителей настоящего молока, а также выяснили, какое молоко – жирное или обезжиренное – лучше давать детям.
Кроме того, авторы проекта "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) сообщали о том, что мультивитамины не уберегут от развития сердечно-сосудистых заболеваний. Зато с этой задачей прекрасно справляется пища, богатая калием.