На волне творчества. Выставка под таким названием открылась в Доме фольклора. В экспозиции представлены работы по изобразительному и декоративно-прикладному искусству педагогов Детско-юношеского центра Клуб. Подробнее расскажет Игорь Липский.

"На волне творчества". Выставка под таким названием открылась в Доме фольклора. В экспозиции представлены работы по изобразительному и декоративно-прикладному искусству педагогов "Детско-юношеского центра "Клуб". Подробнее расскажет Игорь Липский.Не только научить , но и быть примером. На экспозиции "На волне творчества" представлено 60 работ по изобразительному искусству и 30 по декоративно-прикладному. Авторы - педагоги "Детско-юношеского центра "Клуб". Все - лауреаты городских, областных, и международных конкурсов и фестивалей. А их воспитанники получают заслуженные места на конкурсах разного уровня.Елена Огудина, директор "ДЮЦ "Клуб": "Замечательные работы наших педагогов представлены здесь в полном объёме. Тем, чем наши педагоги занимаются, что они могут, чем они могут удивить детей, организовать на какой-то вид деятельности. Вот вы сегодня пройдётесь по этой выставке и сумеете это увидеть. Потому что все педагоги очень разные, но самое главное, что все они очень творческие и любят то, чем занимаются".Площадка для выставки - Дом фольклора Областного центра народного творчества. По словам организаторов, часто из-за работы с детьми педагоги забывают о собственном творчестве. Выставка - прекрасная возможность показать свои работы.Елена Маслова, директор Областного центра народного творчества: "Мы очень рады, что педагоги показывают свои работы, потому что это лучший пример и лучший урок для любого ученика, когда ты видишь подлинные работы мастера, с которым ты проводишь свободное время и делишь свои увлечения".Работы выполнены в разных техниках: живопись, графика и декоративно-прикладное искусство. У Екатерины Моряковой на этой экспозиции 8 работ: как живопись, так и графика. Особенно Екатерине нравится делать копии знаменитых картин. Центральная работа - копия "Девушки с жемчужной серёжкой" Яна Вермеера.Екатерина Морякова, педагог дополнительного образования "ДЮЦ "Клуб": "Чтобы они посмотрели на работы, увидели и оценили живопись. Какие картины старых мастеров. Здесь представлены те, которые я старалась по технологии старых мастеров. Вот эта многослойность живописи. С соблюдением всех правил".Выставка "На волне творчества" продлится до 28 октября. Оценить творчество педагогов можно в Доме фольклора Областного центра народного творчества на улице Георгиевская, 2 "Б".