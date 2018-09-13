На популярный греческий пляж Наваджио на острове Закинф обрушилась часть скалы. Тонны камня внезапно рухнули в море и на песок, вызвав сильную волну. Падающая горная порода травмировала шестерых отдыхающих.

На греческом острове Закинф есть популярнейший пляж Наваджио, до которого можно добраться лишь водным путем, поскольку он окружен крутыми скалами. Сегодня, 13 сентября, на отдыхающих обрушился оползень.#navagio #navagiobeach collapse pic.twitter.com/0yO1UANya7— d3scr1pt0r (@d3scr1pt0r) 13 сентября 2018 г.Часть скалы внезапно оторвалась и рухнула в море и на песок. Падающая горная порода травмировала шестерых отдыхающих, среди которых два ребенка. Несколько лодок перевернулись от поднявшейся волны.В настоящее время все найденные пострадавшие эвакуированы в больницу, и сейчас бригада спасателей с собакой разыскивает пострадавших людей среди обломков скалы.