Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный попал в ДТП на Киевском шоссе в Москве. Как рассказал в своем Инстаграме знаменитый дрессировщик, сам он не пострадал, но автомобиль получил значительные повреждения. В его авто врезалось такси, когда Запашный проезжал место аварии.

Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный попал в ДТП на Киевском шоссе в Москве. Как рассказал в своем "Инстаграме" знаменитый дрессировщик, сам он не пострадал, но автомобиль получил значительные повреждения.По словам Запашного, в его авто врезалось такси, когда он проезжал место аварии. В этот момент таксист въехал в машину дрессировщика, обогнул другую машину, а затем влетел в "Мерседес", который стоял рядом.Посмотреть эту публикацию в InstagramЯ попал в аварию! #победазапашного#авария#дтп#эдгардзапашный #разбили#оченьжаль#дтп#дтпмосква #дакактак#ночь#неповезлоПубликация от Эдгард Запашный