В Греции на острове Закинф белые скалы обрушились на популярный у туристов пляж Наваджио. Из-за этого перевернулись три лодки.

В Греции на острове Закинф белые скалы обрушились на популярный у туристов пляж Наваджио. Из-за этого перевернулись три лодки.Происшествие попало на камеру очевидцев. На кадрах видно, как люди в панике убегают от опасности. Три человека получили ранения, их доставили в больницу. На пляже находилось много туристов с детьми, которых эвакуировали, передает Афинское информационное агентство (АМНА).