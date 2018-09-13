Предприниматель из Бугульмы Евгений Деданин стал фигурантом уголовного дела после убийства двух грабителей, забравшихся к нему в дом и связавших его семью. Теперь 41-летнему владельцу магазина Изобилие грозит до двух лет лишения свободы.

Предприниматель из Бугульмы Евгений Деданин стал фигурантом уголовного дела после убийства двух грабителей, забравшихся к нему в дом и связавших его семью, сообщила пресс-служба СКР по Татарстану. Теперь 41-летнему владельцу магазина "Изобилие" грозит до двух лет лишения свободы.По версии следствия, трое вооруженных травматическими пистолетами злоумышленников в масках ворвались в дом бизнесмена около восьми часов утра 12 сентября. Деданину руки связали пластиковым хомутом, а жене и его приятелю — скотчем. На кадрах с камеры наблюдения видно, как преступники ведут предпринимателя из одного помещения в другое."Они уже были в гараже, потом проникли в двери моего дома. Они спросили у меня, кто еще дома. Я ответил, что жена дома и товарищ, друг. Дети были в школе. Завели меня в дом, связали мою жену, моего друга, заклеили скотчем рты, глаза... Я повел показывать, где у меня видеорегистратор. В этот момент мне удалось освободить руки. Когда мне их завязывали, я специально сжал руки в кулаки, чтобы объем рук был больше", — рассказал "Бизнес Online" владелец недвижимости, который не меньше двух часов в день занимается спортом, а раньше увлекался единоборствами.В ходе драки он схватил кухонный нож и нанес несколько ударов двум грабителям: один из них скончался в гараже, другой — на улице, а третий сбежал, но позже был задержан."Я не знал, сколько их там народу, думал, может, там еще помощник, может, оружие припрятано... Я шел за ними, мы шли и дрались. Один из них истекал кровью. И в гараже он просто сел возле машины. А я со вторым продолжал драться", — пояснил Деданин.В четверг в отношении бизнесмена возбудили уголовное дело по факту убийства, совершенного при превышении пределов необходимой обороны. Максимальная санкция этой статьи — два года в колонии. На время расследования его отпустили под обязательство о явке."Понимаете, если бы я сломался, сломали бы и мою жену, и друга. Они бы не оставили в живых никого!" — уверен попавший под следствие мужчина.