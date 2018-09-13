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<a href="http://33live.ru/novosti/13-09-2018-na-volne-tvorchestva.html" target="_blank">На волне творчества</a> - На волне творчества. Выставка под таким названием открылась в Доме фольклора. В экспозиции представлены работы по изобразительному и декоративно-прикладному искусству педагогов Детско-юношеского центра Клуб. Подробнее расскажет Игорь Липский.