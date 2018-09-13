Стартовала
проходка левого перегонного тоннеля от станции Текстильщики до
станции Нижегородская на восточном участке Большой кольцевой линии
(БКЛ). О ходе работ рассказал глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин.
Стартовала
проходка левого перегонного тоннеля от станции "Текстильщики" до
станции "Нижегородская" на восточном участке Большой кольцевой линии
(БКЛ). О ходе работ рассказал глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин.
По
его словам, проходка ведется в непростых условиях. "Трасса участка
проходит под улично-дорожной сетью районов Текстильщики и Нижегородский,
а также под путями Курского направления Московской железной дороги", -
пояснил Хуснуллин. Тем не менее, подчеркнул глава столичного стройкомплекса, все работы планируется выполнить в срок.
Он
напомнил, что строительство соседнего, правого перегонного тоннеля
между станциями "Текстильщики" и "Нижегородская" началось в конце
августа. Хуснуллин подчеркнул, что оба тоннеля будут готовы почти одновременно.
В свою очередь, первый заместитель генерального директора по девелопменту компании "Мосинжпроект" Альберт Суниев
отметил, что длина строящегося тоннеля составляет 2,5 километра, его
проходку планируется завершить в мае 2019 года. Он напомнил, что на
восточном участке большого метрокольца появятся четыре станции: "Текстильщики", "Печатники", "Нагатинский затон" и "Кленовый бульвар".
Строительство этого участка ведется тоннелепроходческими
механизированными комплексами (ТПМК) шестиметрового диаметра, а также с
помощью десятиметровой машины. Последняя проложит двухпутные тоннели от
"Текстильщиков" до демонтажной камеры у станции "Каширская".
Также строители возведут транспортно-пересадочный узел "Печатники-Текстильщики". По словам Суниева, там появятся пересадки на радиальные линии метро и один
из Московских центральных диаметров. "А для разгрузки остановочных
пунктов "Текстильщики" и "Царицыно" предусмотрено строительство
железнодорожной платформы "Печатники", – подчеркнул он.
Кроме того, проект транспортного хаба
предусматривает оптимизацию фронтов посадки и высадки наземного
пассажирского городского транспорта. Благодаря строительству пешеходного
перехода над железной дорогой будет обеспечена дополнительная связь
между районами Печатники и Текстильщики.
В
настоящее время работы ведутся на всех участках БКЛ. На прошлой неделе стартовала проходка на западном отрезке большого метрокольца
от станции "Мневники" до "Улицы Народного ополчения", а на юго-западном
участке началось строительство левого перегонного тоннеля от "Проспекта
Вернадского" до "Мичуринского проспекта". Кроме того, на
северо-восточном участке БКЛ завершилось возведение тоннеля между
"Авиамоторной" и "Нижегородской" длиной около 1,2 километра.
Большая
кольцевая линия – один из крупнейших инфраструктурных проектов не
только в Москве, но и в мире. На новом пересадочном контуре будет 31
станция, его длина составит 67 километров. Большое метрокольцо существенно разгрузит станции подземки внутри старого, пассажиры сэкономят в пути в среднем около 20 минут.
Первый
участок БКЛ открылся в феврале этого года. На отрезке от "Петровского
парка" до "Делового центра" расположились пять станций. Полностью
завершить строительство нового пересадочного контура планируется к 2023
году.