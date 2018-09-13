Стартовала проходка левого перегонного тоннеля от станции Текстильщики до станции Нижегородская на восточном участке Большой кольцевой линии (БКЛ). О ходе работ рассказал глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин.

Стартовалапроходка левого перегонного тоннеля от станции "Текстильщики" достанции "Нижегородская" на восточном участке Большой кольцевой линии(БКЛ). О ходе работ рассказал глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин.Поего словам, проходка ведется в непростых условиях. "Трасса участкапроходит под улично-дорожной сетью районов Текстильщики и Нижегородский,а также под путями Курского направления Московской железной дороги", -пояснил Хуснуллин. Тем не менее, подчеркнул глава столичного стройкомплекса, все работы планируется выполнить в срок.Оннапомнил, что строительство соседнего, правого перегонного тоннелямежду станциями "Текстильщики" и "Нижегородская" началось в концеавгуста. Хуснуллин подчеркнул, что оба тоннеля будут готовы почти одновременно.В свою очередь, первый заместитель генерального директора по девелопменту компании "Мосинжпроект" Альберт Суниевотметил, что длина строящегося тоннеля составляет 2,5 километра, егопроходку планируется завершить в мае 2019 года. Он напомнил, что навосточном участке большого метрокольца появятся четыре станции: "Текстильщики", "Печатники", "Нагатинский затон" и "Кленовый бульвар".Строительство этого участка ведется тоннелепроходческимимеханизированными комплексами (ТПМК) шестиметрового диаметра, а также спомощью десятиметровой машины. Последняя проложит двухпутные тоннели от"Текстильщиков" до демонтажной камеры у станции "Каширская".Также строители возведут транспортно-пересадочный узел "Печатники-Текстильщики". По словам Суниева, там появятся пересадки на радиальные линии метро и одиниз Московских центральных диаметров. "А для разгрузки остановочныхпунктов "Текстильщики" и "Царицыно" предусмотрено строительствожелезнодорожной платформы "Печатники", – подчеркнул он.Кроме того, проект транспортного хабапредусматривает оптимизацию фронтов посадки и высадки наземногопассажирского городского транспорта. Благодаря строительству пешеходногоперехода над железной дорогой будет обеспечена дополнительная связьмежду районами Печатники и Текстильщики.настоящее время работы ведутся на всех участках БКЛ. На прошлой неделе стартовала проходка на западном отрезке большого метрокольцаот станции "Мневники" до "Улицы Народного ополчения", а на юго-западномучастке началось строительство левого перегонного тоннеля от "ПроспектаВернадского" до "Мичуринского проспекта". Кроме того, насеверо-восточном участке БКЛ завершилось возведение тоннеля между"Авиамоторной" и "Нижегородской" длиной около 1,2 километра.Большаякольцевая линия – один из крупнейших инфраструктурных проектов нетолько в Москве, но и в мире. На новом пересадочном контуре будет 31станция, его длина составит 67 километров. Большое метрокольцо существенно разгрузит станции подземки внутри старого, пассажиры сэкономят в пути в среднем около 20 минут.Первыйучасток БКЛ открылся в феврале этого года. На отрезке от "Петровскогопарка" до "Делового центра" расположились пять станций. Полностьюзавершить строительство нового пересадочного контура планируется к 2023году.