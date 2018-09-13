Выставка продуктов питания. Во Владимирском экспоцентре открылась поистине народная экспозиция «Владпродэкспо». На прилавках: сыры, колбасы, сладости, яйца, мясо, молочная продукция. Свой товар продают, рекламируют и предлагают продегустировать 97 производителей. Половина из них представляют Владимирскую область. Покупают ли владимирское - узнаете прямо сейчас.

Выставка продуктов питания. Во Владимирском экспоцентре открылась поистине народная экспозиция Владпродэкспо. На прилавках: сыры, колбасы, сладости, яйца, мясо, молочная продукция. Свой товар продают, рекламируют и предлагают продегустировать 97 производителей. Половина из них представляют Владимирскую область. Покупают ли владимирское - узнаете прямо сейчас.Очереди практически возле каждого прилавка. Люди, которые ходят на выставку постоянно, знают, что здесь вкусно и недорого. Вот, например, тушёнка, наша, владимирская. Производитель - мясоперерабатывающий комбинат. Вот уже пять лет предприятие, которое располагается в Сновицах, занимается изготовлением мясной продукции. Вся информация на сайте компании МПК "Владимирский". Ну а купить такую баночку тушёнки можно на рынках, подобных выставках, а также на самом предприятии.Даниил Михалов, менеджер по продажам ООО МПК Владимирский: "Никакой химии, консервантов, только мясо, немного жира и специи. Главное - вкус, люди пробуют, говорят, да, качественный, хороший продукт, давно, говорят, такого не пробовали, вкус советского времени".Немалый ажиотаж и вокруг грибов. Маслята, опята, рыжики и белые. Солёные, сушёные, в банках и на развес. Стоимость - от 600 рублей за килограмм. Здесь же и ягоды, в том числе и на развес.Надежда Полосухина, продавец: "Мы привезли грибы из Архангельской области. Ягоду сушёную и свежую. Грибы: рыжики, подосиновики, подберёзовики, белые грибы, лисички. У нас всё - хит продаж: и рыжики, и клюква в сахарной пудре - наше производство".Вот уже 16 лет Татьяна Крыгина занимается пчеловодством и производством мёда. У предпринимательницы две пассики в Суздальском и Гусь-Хрустальном районах. Мёд мёду рознь, говорит специалист. Жителям Владимирской области лучше употреблять местный. Ведь и пчёлы, и растения адаптируются и приспосабливаются к тем климатическим условиям, и производят тот продукт, который полезней и нужнее человеку именно в этой зоне.Татьяна Крыгина, предприниматель: "У меня всегда три вида мёда: майский, мещёра, суздаль. Разнотравие, либо цветочный. По-другому меда не называем, потому что пчёлы летают везде".Компания Владзернопродукт в рекламе не нуждается. Предприятие по выпуску яиц работает в области уже 18 лет. За качество продукции они отвечают. Доказательство - в прошлом году региональный производитель получил серебряную медаль на конкурсе 100 лучших товаров РоссииПолина Миронова, коммерческий директор Владзернопродукт: "Сейчас это предприятие входит в число 15 крупнейших агропромышленных комплексов птицеводства в России. Сейчас у нас две площадки: лакинская и ковровская. Общий объём продукции, которую мы выпускаем, - это 1,5 миллиона яиц в день".Вопрос качества товара - отдельная тема для разговоров. Актуальные проблемы обсуждают на совещании производители продуктов питания. Не менее значимый для них вопрос - взаимодействие с крупными сетями. Сегодня, прежде чем товар попадёт на прилавки супермаркетов, оценку качества ему должны дать специалисты региональной торгово-промышленной палаты. Раньше этим занимались сами сетевики.Иван Аксёнов, президент Торгово-промышленной палаты региона: "Они посмотрели наш стандарт и сочли возможным доверить нам проведение этих аудитов, не своими силами, не кого-то откуда-то привлекать, а именно нам, потому что наш стандарт схож с их стандартами".Оценить качество товара и ценовую политику могут и сами покупатели, достаточно заглянуть во владимирский экспоцентр. Выставка "Владпродэкспо" продлится до 15 сентября.