В ходе проверки полицейские установили, что в одном из супермаркетов, расположенном на Волгоградском проспекте, продавец-кассир осуществила продажу алкогольной продукции несовершеннолетнему...

Инспекторы отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по району Выхино-Жулебино выявили факт продажи алкогольной продукции несовершеннолетнему.В ходе проверки полицейские установили, что в одном из супермаркетов, расположенном на Волгоградском проспекте, продавец-кассир осуществила продажу алкогольной продукции несовершеннолетнему. Ранее 38-летняя женщина уже привлекалась к административной ответственности по ст. 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».Отделением дознания территориального подразделения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции».В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18