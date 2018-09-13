В ходе проверки полицейские установили, что в одном из супермаркетов, расположенном на Волгоградском проспекте, продавец-кассир осуществила продажу алкогольной продукции несовершеннолетнему...
Инспекторы отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по району Выхино-Жулебино выявили факт продажи алкогольной продукции несовершеннолетнему.
В ходе проверки полицейские установили, что в одном из супермаркетов, расположенном на Волгоградском проспекте, продавец-кассир осуществила продажу алкогольной продукции несовершеннолетнему. Ранее 38-летняя женщина уже привлекалась к административной ответственности по ст. 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».
Отделением дознания территориального подразделения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции».
В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Пресс-служба УВД по ЮВАО
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