13.09.2018

2018-09-13 21:05:45

Надоело абсолютно все: Алсу решилась на глобальные перемены

Как рассказала Dni.Ru , сделавшая расклад на

будущее Алсу, у певицы сейчас такой период, когда ей надоело абсолютно все. Она

все перепробовала, и давно хочет ярких экспериментов – хоть с музыкой, хоть с

прической. И это не из-за того, что матери троих детей нечем заняться. Просто

ей порядком все надоело и хочется некоего успеха. А так как в жизни артистки все

более чем стабильно, она решила, что пришло время перемен.



"Уверена, скоро мы увидим и более

яркие образы, которые, возможно, шокируют нас и введут в ступор. Таким образом Алсу

постарается привлечь к себе внимание, вернуться на пик популярности. А вообще,

она состоявшаяся артистка, и ей совершенно не нужно самоутверждаться и кому-то

что-то доказывать. Певице хочется поймать новую волну популярности и ощутить

сладкий вкус успеха", – уверена гадалка.



Что касается репертуара Алсу, то

ясновидящая не советует ждать каких-то новых суперхитов в ближайшее время. При этом медиум

почему-то уверена, что звезда скоро сможет составить конкуренцию блогерам в

сфере fashion-индустрии.



Напомним, ранее Алсу представила публике свой новый образ на "Новой волне". На красной дорожке церемонии открытия конкурса она появилась с длинной – по колени – косой.



Впрочем, этот образ пришелся по вкусу далеко не всем зрителям. Некоторые, в частности, заметили, что такая длина явно указывает на ненатуральность прически. Да и в целом, сошлись модные критики из Сети, в последнее время образы Плсу "уже не те".



При этом другие пользователи Сети заняли противоположную позицию и заметили, что публика часто в штыки принимает любые изменения в образе артиста, с которым они уже успели свыкнуться. Как бы то ни было, певица показала, что изменений своего имиджа она не страшится.