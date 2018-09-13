2018-09-13 21:05:45
2018-09-13 21:05:45
Россия
/ Тема: Надоело абсолютно все: Алсу решилась на глобальные перемены
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(обновлено: ) Источник: www.dni.ru
Как рассказала Dni.Ru , сделавшая расклад на
будущее Алсу, у певицы сейчас такой период, когда ей надоело абсолютно все. Она
все перепробовала, и давно хочет ярких экспериментов – хоть с музыкой, хоть с
прической. И это не из-за того, что матери троих детей нечем заняться. Просто
ей порядком все надоело и хочется некоего успеха. А так как в жизни артистки все
более чем стабильно, она решила, что пришло время перемен.
"Уверена, скоро мы увидим и более
яркие образы, которые, возможно, шокируют нас и введут в ступор. Таким образом Алсу
постарается привлечь к себе внимание, вернуться на пик популярности. А вообще,
она состоявшаяся артистка, и ей совершенно не нужно самоутверждаться и кому-то
что-то доказывать. Певице хочется поймать новую волну популярности и ощутить
сладкий вкус успеха", – уверена гадалка.
Что касается репертуара Алсу, то
ясновидящая не советует ждать каких-то новых суперхитов в ближайшее время. При этом медиум
почему-то уверена, что звезда скоро сможет составить конкуренцию блогерам в
сфере fashion-индустрии.
Напомним, ранее Алсу представила публике свой новый образ на "Новой волне". На красной дорожке церемонии открытия конкурса она появилась с длинной – по колени – косой.
Впрочем, этот образ пришелся по вкусу далеко не всем зрителям. Некоторые, в частности, заметили, что такая длина явно указывает на ненатуральность прически. Да и в целом, сошлись модные критики из Сети, в последнее время образы Плсу "уже не те".
При этом другие пользователи Сети заняли противоположную позицию и заметили, что публика часто в штыки принимает любые изменения в образе артиста, с которым они уже успели свыкнуться. Как бы то ни было, певица показала, что изменений своего имиджа она не страшится.