Ученые из Университета Макмастера (Канада) доказали полезные свойства молочных продуктов. При этом они сделали весьма любопытные выводы.

Ученые из Университета Макмастера(Канада) доказали полезные свойства молочных продуктов. При этом они сделаливесьма любопытные выводы.В исследовании приняли участие более 136тысяч человек в возрасте от 35 до 70 лет. Специалисты разработали для них особенныйрацион питания и наблюдали за состоянием здоровья добровольцев на протяжениидевяти лет.Участники эксперимента былиразделены на четыре группы в зависимости от количества ежедневно употребляемых порций,передает MedicalXpress.В результате выяснилось, что те, кто ел больше всего молочных продуктов, – всреднем чуть более трех порций, уменьшали риск смерти от сердечно-сосудистых заболеванийна 2,2% по сравнению с людьми, которые не употребляли молочную продукцию.Ученыепока не выяснили точную причину такой связи. При этом они отметили, что пользамолока может объясняться наличием специфических аминокислот, а такжененасыщенных жиров, витаминов К1 и К2, кальция, магния, пробиотиков и калия.Как писали Dni.Ru, ранее эксперты пришли к выводу, что молоко, котороепродается в полиэтиленовых пакетах и пластмассовых бутылках, несет серьезнуюугрозу для здоровья. Такая упаковка, по их мнению, выделяет токсичные вещества,попадающие в организм человека.