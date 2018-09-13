Ученые из Университета Макмастера
(Канада) доказали полезные свойства молочных продуктов. При этом они сделали
весьма любопытные выводы.
Ученые из Университета Макмастера
(Канада) доказали полезные свойства молочных продуктов. При этом они сделали
весьма любопытные выводы.
В исследовании приняли участие более 136
тысяч человек в возрасте от 35 до 70 лет. Специалисты разработали для них особенный
рацион питания и наблюдали за состоянием здоровья добровольцев на протяжении
девяти лет.
Участники эксперимента были
разделены на четыре группы в зависимости от количества ежедневно употребляемых порций,
передает MedicalXpress.
В результате выяснилось, что те, кто ел больше всего молочных продуктов, – в
среднем чуть более трех порций, уменьшали риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний
на 2,2% по сравнению с людьми, которые не употребляли молочную продукцию.
Ученые
пока не выяснили точную причину такой связи. При этом они отметили, что польза
молока может объясняться наличием специфических аминокислот, а также
ненасыщенных жиров, витаминов К1 и К2, кальция, магния, пробиотиков и калия.
Как писали Dni.Ru, ранее эксперты пришли к выводу, что молоко, которое
продается в полиэтиленовых пакетах и пластмассовых бутылках, несет серьезную
угрозу для здоровья. Такая упаковка, по их мнению, выделяет токсичные вещества,
попадающие в организм человека.