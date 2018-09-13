После долгих споров и разногласий было решено, что конкурс песни в будущем году состоится в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. Хотя он был на грани срыва.

После долгих споров и разногласий было решено, что конкурс песни в будущем году состоится в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. Хотя он был на грани срыва.Европейский Вещательный Союз объявил, что 64-й конкурс "Евровидение" состоится в Тель-Авиве, хотя в качестве вариантов рассматривались Иерусалим и Эйлат. Европейская попса будет петь и плясать в Международном выставочном центре "Экспо" – 14 и 16 мая там пройдут полуфиналы, а 18 мая состоится финал.НОВОСТЬ ДОПОЛНЯЕТСЯ