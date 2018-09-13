Представители авиационного онлайн-сервиса Routes провели исследование, в ходе которого выяснили самый популярный авиамаршрут. Оказалось, что перелет из Сеула на южнокорейский остров Чеджудо можно назвать самым загруженным. За год этим рейсом летают более 13 миллионов человек.

Представители авиационного онлайн-сервиса Routes провели исследование, в ходе которого выяснили самый популярный авиамаршрут. Оказалось, что перелет из Сеула на южнокорейский остров Чеджудо можно назвать самым загруженным. За год этим рейсом летают более 13 миллионов человек, сообщает Independent.В 2017 году из Сеула на Чеджудо ежедневно вылетали 180 самолетов. На втором месте по популярности находится австралийский рейс "Мельбурн – Сидней". В 2017 году им воспользовались около 10 миллионов пассажиров.Если говорить о международных перелетах, то в этой категории лидирует рейс из Гонконга в китайский Тайбэй. Им за минувший год летали 6,7 миллиона человек.Ранее Всемирная туристическая организация ООН (ВТООН) опубликовала список самых популярных стран среди иностранцев. Оказалось, что больше всего зарубежные туристы любят Францию. В 2017 году сюда приехали 86,9 миллиона путешественников. Также в первой тройке оказались Испания (81,8 миллиона гостей) и США (75,9 миллиона).