Два года стучатся в закрытые двери. К нам в редакцию обратились родители воспитанников детского сада № 8 города Владимира. В нём есть коррекционные группы для детей с нарушением зрения. И вот в этом дошкольном учреждении ещё в 2016 году перестал работать медицинский кабинет со специальным оборудованием для физиолечения. С тех пор мамы и папы вынуждены постоянно возить детей на процедуры в детскую поликлинику на Студеной горе, и это настоящая пытка и для детей, и для родителей. При этом чёткого ответа на вопрос - Когда же медкабинет снова заработает? - ни заведующая детсадом, ни чиновники давать не хотят. Оксана Любимова расскажет подробнее

Два года стучатся в закрытые двери. К нам в редакцию обратились родители воспитанников детского сада № 8 города Владимира. В нём есть коррекционные группы для детей с нарушением зрения. И вот в этом дошкольном учреждении ещё в 2016 году перестал работать медицинский кабинет со специальным оборудованием для физиолечения. С тех пор мамы и папы вынуждены постоянно возить детей на процедуры в детскую поликлинику на Студеной горе, и это настоящая пытка и для детей, и для родителей. При этом чёткого ответа на вопрос - "Когда же медкабинет снова заработает?" - ни заведующая детсадом, ни чиновники давать не хотят. Оксана Любимова расскажет подробнее(ул. В. Дуброва)Возмущению родителей воспитанников восьмого детского сада на Верхней Дуброве нет предела. Их малыши ходят в специальные коррекционные группы для детей с нарушениями зрения. Мамы рассказывают, в этот сад детей направила медкомиссия, чтобы ребята могли не просто заниматься по специальной программе, а прямо в дошкольном учреждении ходить на процедуры по физиолечению. Только медкабинет в садике не работает, дорогое оборудование, по словам родителей, простаивает под замком, а дети вынуждены по нескольку раз в год проходить трехнедельное лечение в 1-й поликлинике на Студеной горе.Кристина Сенчугова, мама воспитанника детского сада № 8: "Приходится на два часа каждый день отпрашиваться с работы. Ехать по всему городу по пробкам. Это занимает час или полтора, до садика нужно добраться. Сидим там в очереди, очереди очень большие. Дети нервничают, потом они очень плохо сидят на лечении, вертятся, крутятся. Конец рабочего дня. Все устают. Очень обидно, что в садике есть оборудование, а нам приходится беготней этой заниматься".Екатерина Трушина, мама воспитанника детского сада № 8: "Еще до этого надо записаться. За два, за три месяца. Много таких, как мы, с глазками и с другими проблемами. Потом отсидеть эти 15 минут лечения и также идти обратно. Надо ходить на физиолечение не только в день здорового ребенка, а каждый день. Детки болеют. Сейчас начнется сезон, нам прописали физио, и опять у нас все то же самое".Родители рассказывают, что уже два года стучатся во все инстанции - от заведующей садом до департамента здравоохранения. Даже создали инициативную группу и написали несколько обращений. Вопрос, почему в саду не работает медкабинет, задавали и главному врачу 1-й детской поликлиники Максимовой, и директору облздрава Кирюхину. Только вот в ответах замкнутый круг.Алексей Залеснов, папа воспитанника детского сада № 8: "От двух ведомств получен ответ, что отсутствует лицензия у образовательного учреждения. А в образовательном учреждении получен ответ, что отсутствуют средства на приобретение недостающего оборудования. Сам медицинский кабинет есть. Очень много оборудования. Он функционировал на протяжении долгого времени. Значит, существуют более важные проблемы, чем дети. Не знаю".Встретиться со съемочной группой и родителями и рассказать о перспективах открытия медицинского кабинета в дошкольном учреждении заведующая садом не захотела, заявив что у неё для этого нет времени.Наталья Любович, заведующая ДОУ № 8: "Образовательное учреждение медицинской деятельностью не занимается. Все вопросы к Максимовой Татьяне Александровне. Я четко объяснила, у нас нет лицензии, лечить мы детей не можем". - "Ну вы как заведующая образовательным учреждением владеете ситуацией?" - "Я занимаюсь образовательной деятельностью".Немногим больше информации в официальном ответе заведующей родителям. Бумага была написана ещё в 2017 году! В документе сказано: физиолечение в садике проводить не будут пока у медкабинета не будет лицензии. А чтобы её получить - нужно докупить оборудование на 300 тысяч рублей. Денег на это у дошкольного учреждения нет, и об этом поставлено в известность городское управление образования. За разъяснениями мы обратились к главному врачу 1-й детской поликлиники Татьяне Максимовой. Она пообещала прокомментировать ситуацию завтра. Мы также связались с управлением образования. Там нас заверили, что работают над решением проблемы. Садику уже выделено 276 тысяч рублей.Ирина Пенькова, заместитель начальника городского управления образования: "В ближайшее время полностью все оборудование будет закуплено. Это создаст условия, чтобы полностью передать медицинский блок, соответствующий всем уже требованиям, включая медицинское оборудование в пользование учреждению здравоохранения, которое будет обслуживать данный детский сад".Всего же на оборудование медкабинетов в школах и садах Владимира выделено 23 миллиона рублей. В мэрии рассчитывают, что все они получат лицензии к концу этого года. Что же касается ситуации именно в 8 детском саду, то мы будем следить за развитием событий.