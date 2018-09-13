Отец Жанны Фриске сообщил, что в память об артистке планируется снять художественный фильм. По его словам, у певицы был чемпионский характер – она с детства добивалась своего. В качестве примера Владимир Борисович привел историю, когда Жанна сумела выходить любимого щенка, от которого отмахнулись ветеринары.

Отец Жанны Фриске сообщил, что в память об артистке планируется снять художественный фильм. По его словам, у певицы был чемпионский характер – она с детства добивалась своего. В качестве примера Владимир Борисович привел историю, когда Жанна сумела выходить любимого щенка, от которого отмахнулись ветеринары.Владимир Фриске рассказал, что сценарий написан от первого лица – Жанна вспоминает свою жизнь, начиная с детства. "Сценарист был свидетелем многих вещей и все это пропустил через сердце", – отметил отец певицы. Так, он описывает, как после лечения в США Фриске жила в Латвии, где заново научилась ходить, плавала, похудела.Ей было гораздо лучше, и она даже встречалась с Филиппом Киркоровым, Григорием Лепсом, Павлом Волей и Ляйсан Утяшевой. "Ее воодушевляли эти встречи. Очень верила в свое исцеление…" – подчеркнул Фриске. Отец рассказал, как она делилась своими планами на будущее. "Жанна иногда говорила полушутя, что доживет до глубокой старости и станет этакой веселой старушкой, возле которой будут бегать внуки. Она слишком любила жизнь и не собиралась умирать", – заявил Владимир Борисович.По его словам, у Жанны с детства был боевой характер. "Когда ее любимый щенок заболел и ветеринары от него отказались, мол, не жилец, Жанна сутками возле него сидела, давала лекарства и вытащила с того света", – цитирует Владимира Фриске . Он предположил, что этот момент будет отражен в будущей картине.Впрочем, Фриске оговорился, что пока у него нет времени вплотную заняться фильмом. Это связано с продолжительной судебной тяжбой. Владимир Борисович заявил, что хочет очистить свое имя от "наветов" и доказать, что денег, которые были собраны всем миром на лечение Жанны, его семья не присвоила. "Потом я полностью буду заниматься только памятью Жанны. Сценарий готов, спонсоры найдены. Все ждут моей отмашки", – заключил Владимир Фриске.