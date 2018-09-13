Вице-спикер
Госдумы, председатель фракции Единая Россия в нижней палате
парламента принял участие в торжествах, посвященных 200-летию Грозного.
Большой концерт состоялся в Москве в рамках дней культуры Чеченской
Республики.
Вице-спикер
Госдумы, председатель фракции "Единая Россия" в нижней палате
парламента принял участие в торжествах, посвященных 200-летию Грозного.
Большой концерт состоялся в Москве в рамках дней культуры Чеченской
Республики.
Парламентарий
передал собравшимся приветственное слово спикера Госдумы Вячеслава
Володина. Председатель нижней палаты назвал Грозный городом со славной
историей и традициями. "Сегодня это один из самых крупных городов
Северного Кавказа, с развитой современной инфраструктурой, небоскребами и
широкими проспектами", – говорится в послании.
Володин
подчеркнул, что как городские, так и республиканские власти делают
многое, чтобы столица республики развивалась и процветала, была удобным
городом, стала настоящей жемчужиной Северного Кавказа. Председатель
нижней палаты пожелал жителям Грозного мира и благополучия.
По
словам Сергея Неверова, сегодняшний Грозный – город, где бережно чтят
свою историю и традиции. "Это город воинской славы, жители которого
сражались на фронтах Великой Отечественной войны, на подступах к
Грозному, тушили страшные пожары после бомбежек, обеспечивали советскую
авиацию топливом, и восстанавливали промышленность и город", -
подчеркнул законодатель.
Вице-спикер Госдумы пожелал руководству республики реализации всех планов по развитию города, а жителям Чечни – мира, согласия, а также крепкого здоровья и долголетия.