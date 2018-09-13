В главной интриге последних дней, кто такие Руслан Боширов и Александр Петров, которых Британия обвиняет в отравлении Скрипалей, сегодня появилась развязка. Люди с камер видеонаблюдения, о которых накануне упомянул президент России, сами появились перед телекамерами и дали свое первое интервью.

В главной интриге последних дней, кто такие Руслан Боширов и Александр Петров, которых Британия обвиняет в отравлении Скрипалей, сегодня появилась развязка. Люди с камер видеонаблюдения, о которых накануне упомянул президент России, сами появились перед телекамерами и дали свое первое интервью главному редактору канала РТ Маргарите Симоньян.Александр Петров и Руслан Боширов — это не псевдонимы, а настоящие имена, утверждают россияне, которых Великобритания обвиняет в отравлении Скрипалей. Оба заявляют, что не имеют никакого отношения к разведке."Вы позвонили мне на мобильный телефон и сказали, что вы Руслан Боширов и Александр Петров. Александр Петров, Руслан Боширов, — вы реально похожи на то, что нам показывали из Британии, на те фотографии и на те видео. Вы на самом деле кто?" – спрашивает их Маргарита Симоньян."Мы на самом деле те, кого и показывали", — отвечает Руслан Боширов."Это ваши настоящие имена?" – уточняет журналистка."Да, это наши настоящие имена", — почти хором отвечают мужчины."Ну вы даже сейчас, когда об этом говорите, вы честно выглядите очень напряженными", — отмечает Симоньян."А как бы вы выглядели, когда вашу жизнь раз, и перевернули с ног на голову. Просто одним днем, ее сломали", — не тушуются Петров и Боширов."На этих записях, которые мы видим из Лондона, где вы ходите в этих уже знаменитых пуховиках, кроссовочках по Солсбери. Это вы?" – не верит своим глазам главред РТ."Да, это мы", — снова подтверждают герои "дела Скрипалей".Они рассказывают, что посетили в Англию в марте этого года, как туристы. На один из главных вопросов, зачем им понадобилось ехать в Солсбери, отвечают — рядом с этим городом находиться знаменитый Стоунхедж, к тому же Солсбери известен своим собором и старинными часами XIV века."Что вы там делали?" – спрашивает путешественников Маргарита Симоньян."Друзья нам давно уже советовали посетить этот прекрасный город", — отвечают друзья-бизнесмены.- Солсбери?- Да.- Прекрасный город? – не верит Симоньян.- Да."Это туристический город", — добавляет Руслан Боширов."А чем он прекрасен?" – уточняет журналистка."Там есть знаменитый собор Солсберийский собор. Он знаменит не только всей Европе. Он знаменит, я так думаю, наверное, во всем мире. Он знаменит своим шпилем 123-метровым. Он знаменит своими часами. Самыми первыми часами, которые были изобретены в мире, которые до сих пор работают", — рассказывает Боширов.- То есть вы поехали в Солсбери посмотреть на часы?Собору в Солсбери нобелевский лауреат Уильям Голдинг посвятил свой роман "Шпиль", здесь же хранится одна из копий английской Хартии вольностей. Но насладиться этими достопримечательностями россияне в первый день не смогли. Они говорят, что им помешала плохая погода. Британские спецслужбы называют их поездку рекогносцировкой.С таким комментарием Скотланд-Ярд опубликовал фотографию этих людей на вокзале в Солсбери перед отъездом в Лондон."Да нет, мы с самого начала планировали приехать в Лондон и оторваться, грубо говоря. Это была не бизнес-поездка сейчас. И мы распланировали так, чтобы мы и в Лондоне побываем, и съездим в Солсбери. Естественно, все это должно было быть одним днем. Но когда мы туда прилетели, даже самолет, подумали, что не с первого раза посадят. Потому что в Англии 2-го и 3-го числа был просто транспортный коллапс. Да что там транспортный, когда снегопад настолько мощный, что завалило практически все города. И мы никуда не смогли добраться", — признается Александр Петров."По всем телевизорам показывали то что 2-го, 3-го числа железные дороги вообще не работали. Автомобильные дороги — то же самое, они были перекрыты полицейскими, перекрыты скорой помощью, было вообще перекрыто движение. Не было вообще движения никакого, все поезда, ничто вообще не ходило", — поясняет Руслан.- Вы можете описать не поминутно, но хотя бы почасово, что вы делали, насколько вы помните? Вы прилетели в Великобританию оторваться и посмотреть на собор и некие часы в Солсбери. Вы можете описать, что вы делали в Англии? Вы два дня там были, правильно?- Три дня, — поправляют журналистку туристы из Солсбери.- Что вы делали эти три дня?"Второго числа мы прилетели, приехали на вокзал, посмотреть расписание, куда мы можем съездить", — отвечает Петров."Мы вообще-то планировали просто одним днем съездить и посмотреть", — делится планами Боширов."Именно в Солсбери — один день, там больше одного дня делать нечего", — уверен Петров.- Вы прилетели, а там снегопад. Туда чего-то поезда не ходят. Что дальше? Дальше что вы делали?"Мы приехали в Солсбери третьего числа, пробыли там ровно, наверно. Пытались погулять по городу, но так как город был весь полностью завален снегом, нас хватило ровно на полчаса. Мы все промокли", — говорит Петров."Нет ни одной фотографии, ни одно СМИ, ни один телеканал не показывает то, что в этот день, третьего числа, в этом городе был коллапс. Снежный коллапс. Там невозможно было пройти никуда, мы вымокли все по колено", — вспоминает Боширов.- То есть вы полчаса погуляли, вымокли, а дальше?"Естественно, мы ехали, чтобы посетить Стоунхендж, Олд Сарм, Собор Девы Марии, но этого не получилось, потому что там была, как это по-русски? Жижа. Город был в полной жиже. Мы промокли, вернулись на вокзал и на ближайшей электричке уехали обратно. Минут 40 мы провели на вокзале в кафе", — продолжает Петров."Пили кофе, пили горячий кофе, потому что мы вымокли все. И мы максимум провели третьего числа час", — уверен Боширов."Может быть, час с лишним. И то, потому что электрички ходили с большим разрывом именно из-за транспортного коллапса, — добавляет Петров. — Мы вернулись в Лондон и продолжили наше путешествие"."Мы гуляли по Лондону", — отмечает Боширов.- То есть, в Солсбери вы провели всего час?"Да, потому что невозможно было никуда пройти, — соглашается Петров. — А 4-го числа мы вернулись, потому что в Лондоне все растаяло, была хорошая погода, солнце светило. Целенаправленно хотели посетить Олд Сарум и собор. И решили завершить это дело".- Завершить это дело, это какое дело?"Посетить эти достопримечательности", — отвечают Петров и Боширов.- Посмотрели?"Посмотрели, — подтверждает Петров. — Но опять-таки там в обед начался такой ливень со снегом, что мы уехали раньше времени, чем планировали там находиться".В Солсбери они, действительно, вернулись на следующий день и, наконец, попали в собор, который хотели посмотреть."Собор очень красивый, там очень много туристов, там очень много русских туристов, там очень много русскоговорящих туристов", — говорит Боширов."Кстати, с собора очень много фотографий. Которые должны были показать", — хвалится Петров.- А у вас есть фотографии? Вы же фоткались, наверное, у собора?"Конечно, фоткались. Мы сидели в парке, мы сидели, пили кофе, мы заходили в кафе — пили кофе, мы гуляли. Мы гуляли, наслаждались этой английской готикой, этой красотой", — признается Боширов.Скотланд-Ярд поспешил заявить, что не будет публиковать дополнительные фотографии Боширова и Петрова в Солсбери, заявив, что полиция показала все, что у нее есть. По версии британских спецслужб, главной целью этих людей был дом Сергея Скрипаля.Но Петров и Боширов утверждают, что даже не знают, где он находится, а о самом бывшем полковнике до скандала с его отравлением никогда не слышали.- За то время, что вы были в Солсбери, вы подходили к дому Скрипалей?"Ну, может мы к нему и подходили", — неуверенно пожимает плечами Петров."Вы знаете, где дом Скрипалей?" – переходит в контратаку Боширов.- Я нет, а вы? – не сдается Маргарита Симоньян."Мы тоже не знали, где он находится", — признается Александр Петров."Может, мы и проходили мимо, а может и не проходили. Я не знаю, я вообще не слышал до этой ситуации, пока не начался весь этот кошмар с нами, я не слышал эту фамилию, не знал ничего про них", — произносит Руслан Боширов.И уж тем более они отрицают, что привезли в Великобританию пресловутый "Новичок" или какой-то другой яд.- Когда вы прилетели в Великобританию, когда вы были в Лондоне или когда вы были в Солсбери, за то время что вы там были, у вас был с собой "Новичок" или какой-то другой отравляющий яд или какая-то опасная жидкость?"Нет", — сразу отвечает Боширов."Мне кажется, это вообще бред", — ужасается Александр Петров."У вас был с собой флакон Nina Ricci, который демонстрирует британская сторона, как вещественное доказательство вашего, как они считают, преступления?" – задает следующий вопрос главред телеканала "Россия сегодня"."Нормальным мужикам с собой возить женские духи — это не глупо? Даже реально, когда проходишь таможню, проверяют все вещи. Просто любой полицейский при досмотре. Я думаю, если бы у нас что-то было, у них бы возникли эти вопросы: и зачем у мужчины в багаже лежат женские духи?" – моделирует ситуацию Руслан Боширов."По крайней мере, даже у простых людей возникли бы такие вопросы: зачем мужчинам женские духи?" – поддерживает друга Петров."Короче говоря, у вас были с собой духи или нет?" – задает вопрос в лоб Симоньян.- Нет, конечно, — синхронно отвечают мужчины.Оба они в последние годы, действительно, довольно часто посещали Европу. Но их бизнес связан с торговлей спортивным питанием, а не работой на спецслужбы.- Вы же хотите, чтобы люди вам поверили. Людей уже много месяцев убеждают в обратном: кто-то вам верит, кто-то вам не верит. Когда вы говорите, мы в ГРУ не работаем, но про бизнес тоже не расскажем. У меня возникают вопросы, у аудитории возникнут вопросы. Если вы не работаете в ГРУ, вы не шпионы, вы никого не травили, вы просто туристы. Чем вы занимаетесь?"Если вкратце, это фитнес-индустрия, то, что касается спортивного питания, витамины, микроэлементы, протеины, гейнеры и так далее", — приоткрывают завесу над тайной бизнеса средней руки два российских предпринимателя."Сейчас, наоборот, тренд консультировать не по наращиванию бицепсу, а наоборот по, как сказать, построению фигуры. Так называемая сушка. Правильное питание. ЗОЖ", — поясняют молодые люди.- Хорошо. Британцы утверждают, что за последние пару лет вы чуть ли не десятки раз были в Европе, в первую очередь в Швейцарии. Что вы там, как люди, занимающиеся фитнес-тренингами и наращиваниями мышц, делали?- Это не всегда по бизнесу мы летаем, вот именно Швейцария- мы летали на отдых. Но и по бизнесу тоже там были. Но, дай Бог памяти, когда это было?- Прилететь в Женеву — это нормально. Прилетел в Женеву — это ближайший путь доехать до Монблана, это поехать во Францию через несколько километров."Так вы по бизнесу летали или отдыхать?" – решила уточнить Маргарита Симоньян.- Нет, и так и так. В основном-то по бизнесу поездки.- А по бизнесу как, как ваш бизнес с Европой стыкуется?- Именно по спортивному питанию: то что в Европе продаются препараты, витамины."А, то есть вы покупаете там питание и привозите туда?" – догадалась Маргарита Симоньян.- Да не то, что мы их покупаем, складируем в сумки и привозим. Изучаем рынок, смотрим новинки какие есть узкоспециальные — из бадов, из аминокислот, из витаминов, из микроэлементов. Выбираем самое необходимое, приезжаем сюда и решаем вопросы, как доставить новинки этого рынка сюда. Это одно, одно из направлений, то, чем мы занимаемся.С поездками в Европу придется повременить. В отношении обоих Лондон выписал европейский ордер на арест, предъявив обвинение в попытке убийства и применении химического оружия. Этих людей используют для давления на Москву. Они говорят, что опасаются за свое будущее."Мы у вас защиты просим", — открытым текстом обращается к журналистам Руслан Боширов."Мы — журналисты, мы не защитники, не адвокаты. Вот мой следующий как раз вопрос, вы в СМИ пошли зачем? Ваши фотографии какое-то время назад опубликовали, ваши имена. Это время сидели тихо, сегодня вы мне позвонили. Для чего?" – решила узнать главред "Россия сегодня"."Защиты попросить", — еще раз повторяет Боширов."Если это можно назвать тихо, — поправляет Петров. — После того, как наша жизнь превратилась в кошмар, мы даже не понимали, что нам делать, куда нам идти. В полицию, в Следственный комитет, не знаю, в посольство Великобритании"."В ФСБ пойти", — еще одну идею называет Руслан Боширов.- Мы боимся, мы опасаемся.- Чего?- Мы опасаемся за себя, мы опасаемся за жизнь, мы опасаемся за близких. Мы опасаемся за тех людей, которые нас знают."Вы боитесь, что вас убьет английская разведка или что?" – спрашивает Симоньян.- Да мы не знаем, что будет завтра.- Вы даже наши публикации почитайте, что там вознаграждение за нас. Товарищ, по-моему, Гудков вообще объявил — "путешествие в Англию, кто приведет двоих персонажей". Это нормально, считаете? И это вы считаете, просто сидеть, ходить, улыбаться, не бояться и ходить здороваться? Да любой нормальный человек он будет бояться.Записавшая интервью Маргарита Симоньян поделилась своими впечатлениями об этих людях."Они, мне кажется, очень нервничали, — пояснила она. – Я кондиционер в своем кабинете поставила намного прохладнее, чем обычно, а они потели все равно. Особенно Петров. Он утирался рукавом. Мой второй вопрос был: вы выглядите нервными. Они ответили: а вы бы как выглядели на нашем месте? В общем, справедливо!"Правительство Великобритании тут же заявило, что позиция Лондона остается без изменений."Мы не раз призывали Россию взять ответственность за произошедшее в Солсбери в марте. Однако то, что мы увидели сегодня, еще раз доказало, что они продолжают лгать", — гласит заявление Даунинг-стрит, 10.Депутат от Солсбери Джон Глен так спешил опубликовать свое заявление в Твиттере, что перепутал фамилию одного из подозреваемых россиян."Я очень рад, что у Александра Петров и Руслана Борисова была возможность ознакомиться с достопримечательностями мирового класса, которые предлагает Солсбери. Однако очень странно, что они приехали всего на два дня и при этом везли в багаже "Новичок", — написал он.Параллельно разгорающемуся скандалу, в Англии пытаются помочь Солсбери восстановить имидж привлекательного для туристов города, рассказывая в том числе и о соборе, который россияне приехали посмотреть."К примеру, это часовой механизм, созданный в 1386 году, что делает эти часы самыми старыми работающими часами в мире", — рекламирует Солсбери телегид.Обвинив граждан России в покушении на Скрипалей, Лондон сразу заявил, что добиваться их экстрадиции не будет. И все же для разрешения конфликтной ситуации, потребуются действия со стороны британских властей.Объявившийся перед прессой Петров и Боширов рассчитывают, что им принесут извинения, после того, как будут найдены истинные виновники инцидента в Солсбери.