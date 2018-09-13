А ваш малыш привит от полиомиелита? Как сообщает Минздрав, до 30 сентября во Владимирскую область поставят более 9 тысяч доз детской инактивированной вакцины от этого страшного инфекционного заболевания.

А ваш малыш привит от полиомиелита? Как сообщает Минздрав, до 30 сентября во Владимирскую область поставят более 9 тысяч доз детской инактивированной вакцины от этого страшного инфекционного заболевания. На инактивированную вакцину, которая не вызывает побочных эффектов, уже перешёл весь мир. Однако в нашей области, как и в других регионах страны, она пока в дефиците. До 15 декабря в рамках госконтракта больницы региона обещают полностью укомплектовать полиомиелитной вакциной. Родителей пригласят на иммунизацию детей в поликлиники по месту жительства. К слову, случаи полиомиелита в 33 регионе не регистрируются уже несколько десятилетий. Медики связывают это со своевременной вакцинацией.