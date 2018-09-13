Компания LG огласила дату презентации смартфона V40 ThinQ. Мероприятие намечено на среду, 3 октября, в Нью-Йорке в 17:00 по местному времени (полночь по Москве). На то, что в этот день состоится анонс флагманской модели с пятью камерами, намекает фраза Take 5 (Возьмите 5) на открытке-приглашении, разосланной журналистам.
Компания LG огласила дату презентации смартфона V40 ThinQ. Мероприятие намечено на среду, 3 октября, в Нью-Йорке в 17:00 по местному времени (полночь по Москве). На то, что в этот день состоится анонс флагманской модели с пятью камерами, намекает фраза Take 5 ("Возьмите 5") на открытке-приглашении, разосланной журналистам.
V40 станет уже четвертым флагманом LG за этот год. Его предполагаемые изображения можно увидеть по этой ссылке. Если слухи правдивы, новинка окажется первым на рынке аппаратом, оснащенным пятью камерами: три основные разместятся сзади, еще две — спереди. "Трехглазым" также является вышедший в этом году Huawei P20 Pro (с 3-кратным оптическим или 5-кратным гибридным зумом), но "фронталка" у него только одна. Устройства с двумя селфи-камерами выпускались и ранее, но тыловых объективов у них было не более двух.
V40 ThinQ прочат наличие "челочного" 6,3-дюймового экрана и процессора Snapdragon 845. Отдельная кнопка для вызова "Ассистента" Google разместится на левом ребре, под клавишами регулировки громкости — как у G7 ThinQ. Также V40 приписывают наличие 3,5-мм аудиоразъем для наушников и четырех ЦАПов, как у всех последних высококлассных смартфонов LG.
Две камеры (скорее всего, с функцией распознавания лица) расположатся на лицевой стороне, еще три с горизонтальной ориентацией — на тыльной. Вероятно, одна из них выступит в качестве широкоугольного объектива, другая — как телефото-объектив. Сканер отпечатков пальцев расположится на "спинке".
∎Утечка: смартфон Nokia с пятью тыловыми камерами читайте также
Ранее в сентябре утекли фотографии предпродажного образца смартфона Nokia, который будет оснащаться системой сразу из пяти основных камер. На снимке видно, что пять тыловых линз Zeiss и светодиодная вспышка образуют круг. Можно разглядеть еще одно отверстие — вероятно, там будут размещаться датчики для фокусировки.