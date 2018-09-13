Компания LG огласила дату презентации смартфона V40 ThinQ. Мероприятие намечено на среду, 3 октября, в Нью-Йорке в 17:00 по местному времени (полночь по Москве). На то, что в этот день состоится анонс флагманской модели с пятью камерами, намекает фраза Take 5 (Возьмите 5) на открытке-приглашении, разосланной журналистам.

Компания LG огласила дату презентации смартфона V40 ThinQ. Мероприятие намечено на среду, 3 октября, в Нью-Йорке в 17:00 по местному времени (полночь по Москве). На то, что в этот день состоится анонс флагманской модели с пятью камерами, намекает фраза Take 5 ("Возьмите 5") на открытке-приглашении, разосланной журналистам.V40 станет уже четвертым флагманом LG за этот год. Его предполагаемые изображения можно увидеть по этой ссылке. Если слухи правдивы, новинка окажется первым на рынке аппаратом, оснащенным пятью камерами: три основные разместятся сзади, еще две — спереди. "Трехглазым" также является вышедший в этом году Huawei P20 Pro (с 3-кратным оптическим или 5-кратным гибридным зумом), но "фронталка" у него только одна. Устройства с двумя селфи-камерами выпускались и ранее, но тыловых объективов у них было не более двух.V40 ThinQ прочат наличие "челочного" 6,3-дюймового экрана и процессора Snapdragon 845. Отдельная кнопка для вызова "Ассистента" Google разместится на левом ребре, под клавишами регулировки громкости — как у G7 ThinQ. Также V40 приписывают наличие 3,5-мм аудиоразъем для наушников и четырех ЦАПов, как у всех последних высококлассных смартфонов LG.Две камеры (скорее всего, с функцией распознавания лица) расположатся на лицевой стороне, еще три с горизонтальной ориентацией — на тыльной. Вероятно, одна из них выступит в качестве широкоугольного объектива, другая — как телефото-объектив. Сканер отпечатков пальцев расположится на "спинке".∎Утечка: смартфон Nokia с пятью тыловыми камерами читайте такжеРанее в сентябре утекли фотографии предпродажного образца смартфона Nokia, который будет оснащаться системой сразу из пяти основных камер. На снимке видно, что пять тыловых линз Zeiss и светодиодная вспышка образуют круг. Можно разглядеть еще одно отверстие — вероятно, там будут размещаться датчики для фокусировки.