Представители лейбла Warner Bros. Опубликовали ранее не издававшуюся песню Принса Why the Butterflies. Она войдет в готовящийся посмертный альбом знаменитого американского поп-певца Piano & a Microphone 1983, который выйдет 21 сентября.

Представители лейбла Warner Bros. Опубликовали ранее не издававшуюся песню Принса "Why the Butterflies". Она войдет в готовящийся посмертный альбом знаменитого американского поп-певца "Piano & a Microphone 1983", который выйдет 21 сентября, сообщает Noisey.Опубликованная ниже композиция была записана Принсом в его домашней студии в городе Шанхассен, штат Миннесота, в 1983 году. Пленка с этой записью была найдена в особняке артиста в 2016 году, уже после того, как его не стало.Альбом "Piano & a Microphone 1983" будет выпущен в день 60-летия знаменитого артиста. Принс скончался на 58-м году жизни 21 апреля 2016 года от передозировки болеутоляющими на основе опиатов.