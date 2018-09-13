Представители телеканала Sky News опубликовали видеозапись 2011 года, на которой запечатлено, как голливудский продюсер Харви Вайнштейн пристает к предпринимательнице Мелиссе Томпсон. Это первое видеодоказательство преступлений Вайнштейна, попавшее в публичное поле.

Представители телеканала Sky News опубликовали видеозапись 2011 года, на которой запечатлено, как голливудский продюсер Харви Вайнштейн пристает к предпринимательнице Мелиссе Томпсон. Это первое видеодоказательство преступлений Вайнштейна, попавшее в публичное поле.На опубликованных ниже кадрах запечатлено, как во время переговоров с Томпсон Вайнштейн начинает ее трогать, а потом спрашивает собеседницу, можно ли с ней флиртовать. Та отвечает: "Немного".Позже Томпсон призналась, что боялась сорвать важную встречу. Видеозапись беседы с Вайнштейном она сделала по просьбе работадателя.В конце беседы голливудский продюсер назначил Томпсон свидание в одном из местных ресторанов. По словам американки, после этого Вайнштейн изнасиловал ее в отеле. Слова продюсера, назначающего Томпсон рандеву в гостинице, также есть на видео.В мае Харви Вайнштейн сдался полиции Нью-Йорка, после был отпущен под залог. В настоящий момент против продюсера поданы несколько исков об изнасилованиях и домогательствах.