В Испании депутаты нижней палаты парламента одобрили декрет, разрешающий эксгумировать останки диктатора Франциско Франко для перезахоронения.

В Испании депутаты нижней палаты парламента одобрили декрет, разрешающий эксгумировать останки диктатора Франциско Франко для перезахоронения."За" декрет проголосовали 172 народных избранника, "против" — двое, а 164 депутата воздержались, передает "Интерфакс".В настоящее время останки Франциско Франко покоятся в гробнице в комплексе "Долина павших" близ Мадрида, построенном в том числе и с использованием труда политических заключенных. На территории комплекса захоронены останки почти 34 тысяч жертв с обеих сторон гражданской войны в Испании — и социалистов, и фалангистов.С инициативой перезахоронить Франко ранее выступили социалисты, по мнению которых "Долина павших" должна стать местом примирения, а не местом поклонения диктатору. Родственники выступают против этого. Но правительство Испании одобрило эту идею.