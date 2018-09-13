Интервью Петрова и Боширова – россиян, которых Лондон назвал
отравителями Скрипалей – вызвало вопросы у пользователей Сети. В
частности, некоторых заинтересовало, почему друзья отправились в отпуск сугубо
мужской компанией – и намекнули на их нетрадиционную сексуальную ориентацию.
Интервью Петрова и Боширова – россиян, которых Лондон назвал
"отравителями" Скрипалей – вызвало вопросы у пользователей Сети. В
частности, некоторых заинтересовало, почему друзья отправились в отпуск сугубо
мужской компанией – и намекнули на их нетрадиционную сексуальную ориентацию.
Маргарита Симоньян во время интервью с "подозреваемыми"
тоже не удержалась от вопроса – почему Петров и Боширов постоянно вдвоем? Это
возмутило Руслана – он отметил, что интервью превращается в допрос, и незачем
журналистам углубляться в детали его личной жизни. Свое решение провести время
в Великобритании вдвоем мужчины комментировать отказались.
В сети вопрос поставили ребром. "Они что, геи? Вместе в
отпуск ездить", – интересуется один из подписчиков канала RT на YouTube.
Петров и Боширов подчеркивают, что с тех пор как Лондон
опубликовал их фотографии в качестве подозреваемых, жизнь превратилась в ад. На
вопрос, почему они обратились в RT,
ответили, что решили искать защиты у СМИ – потому что не знают, кто еще им
может помочь. Они опасаются за жизнь свою и своих близких.
Пришлось Александру и Руслану объяснять и то, почему в
Лондоне они жили в одном гостиничном номере. Пользователи даже заподозрили, что
на ночь они устраивались на одной односпальной кровати. Мужчины объяснили, что
снимали один номер в целях экономии, а кроватей было две.
Напомним, бывший сотрудник Главного разведывательного
управления Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в начале марта в городке
Солсбери недалеко от Лондона. Власти Соединенного Королевства без предъявления
доказательств обвинили Россию. Москва отвергает обвинения в свой адрес. Позже
Лондон опубликовал фотографии россиян, якобы подозреваемых в причастности к
покушению – Александра Петрова и Руслана Боширова.
"Отравителям" порекомендовал выйти в эфир Владимир
Путин. Президент России, выступая на Восточном экономическом форуме, призвал их
объявиться и поговорить со СМИ. Глава государства отметил, что этих людей нашли
и проверили, ничего криминального в их биографиях нет.