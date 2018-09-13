Интервью Петрова и Боширова – россиян, которых Лондон назвал отравителями Скрипалей – вызвало вопросы у пользователей Сети. В частности, некоторых заинтересовало, почему друзья отправились в отпуск сугубо мужской компанией – и намекнули на их нетрадиционную сексуальную ориентацию.

Интервью Петрова и Боширова – россиян, которых Лондон назвал"отравителями" Скрипалей – вызвало вопросы у пользователей Сети. Вчастности, некоторых заинтересовало, почему друзья отправились в отпуск сугубомужской компанией – и намекнули на их нетрадиционную сексуальную ориентацию.Маргарита Симоньян во время интервью с "подозреваемыми"тоже не удержалась от вопроса – почему Петров и Боширов постоянно вдвоем? Этовозмутило Руслана – он отметил, что интервью превращается в допрос, и незачемжурналистам углубляться в детали его личной жизни. Свое решение провести времяв Великобритании вдвоем мужчины комментировать отказались.В сети вопрос поставили ребром. "Они что, геи? Вместе вотпуск ездить", – интересуется один из подписчиков канала RT на YouTube.Петров и Боширов подчеркивают, что с тех пор как Лондонопубликовал их фотографии в качестве подозреваемых, жизнь превратилась в ад. Навопрос, почему они обратились в RT,ответили, что решили искать защиты у СМИ – потому что не знают, кто еще имможет помочь. Они опасаются за жизнь свою и своих близких.Пришлось Александру и Руслану объяснять и то, почему вЛондоне они жили в одном гостиничном номере. Пользователи даже заподозрили, чтона ночь они устраивались на одной односпальной кровати. Мужчины объяснили, чтоснимали один номер в целях экономии, а кроватей было две.Напомним, бывший сотрудник Главного разведывательногоуправления Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в начале марта в городкеСолсбери недалеко от Лондона. Власти Соединенного Королевства без предъявлениядоказательств обвинили Россию. Москва отвергает обвинения в свой адрес. ПозжеЛондон опубликовал фотографии россиян, якобы подозреваемых в причастности кпокушению – Александра Петрова и Руслана Боширова."Отравителям" порекомендовал выйти в эфир ВладимирПутин. Президент России, выступая на Восточном экономическом форуме, призвал ихобъявиться и поговорить со СМИ. Глава государства отметил, что этих людей нашлии проверили, ничего криминального в их биографиях нет.