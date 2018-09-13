Александр Петров и Руслан Боширов объяснили свое пребывание в
Солсбери. Мужчины заявили, что хотели полюбоваться местным храмом.
Александр Петров и Руслан Боширов объяснили свое пребывание в
Солсбери. Мужчины заявили, что хотели полюбоваться местным храмом.
Подозреваемые
в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери заявили о том, что
находились в Великобритании в качестве обычных туристов. Они рассказали, что друзья давно советовали им побывать в Лондоне и
Солсбери.
Россияне собирались уложиться в один день, но из-за погодных
условий задержались в стране на три дня. По их словам, "снежный коллапс".
В интервью главреду RT Маргарите Симоньян друзья сообщили, что в
Солсбери из достопримечательностей их особенно заинтересовал местный храм – Готический собор Девы Марии. Александр и Руслан посетили его,
фотографировались, погуляли по парку и посидели в кафе.
Примечательно,
что Солсбери, помимо своего архитектурного наследия, славится как гей-столица
туманного Альбиона. "В Солсбери 14 гей-баров, 3 бдсм-свингер
клуба, 4 гей-клуба. А они нам про соборы затирают", – пишет Telegram-канал Караульный. Действительно, на
город с 45 тысячами населения такое подобных заведений явно излишне.
Судя по всему, туда стекаются представители
сексуальных меньшинств со всего мира. В Солсбери активно проводят мероприятия,
посвященные сообществу ЛГБТ, сообщает Salisburyjournal.co.uk.
Напомним, ранее Лондон опубликовал фотографии россиян, якобы
подозреваемых в причастности к покушению – Александра Петрова и Руслана
Боширова. "Отравителям" порекомендовал выйти в эфир Владимир Путин.
Президент России, выступая на Восточном экономическом форуме, призвал их
объявиться и поговорить со СМИ. Российский лидер отметил, что этих людей нашли
и проверили, ничего криминального в их биографиях нет.