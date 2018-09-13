Александр Петров и Руслан Боширов объяснили свое пребывание в Солсбери. Мужчины заявили, что хотели полюбоваться местным храмом.

Александр Петров и Руслан Боширов объяснили свое пребывание вСолсбери. Мужчины заявили, что хотели полюбоваться местным храмом.Подозреваемыев отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери заявили о том, чтонаходились в Великобритании в качестве обычных туристов. Они рассказали, что друзья давно советовали им побывать в Лондоне иСолсбери.Россияне собирались уложиться в один день, но из-за погодныхусловий задержались в стране на три дня. По их словам, "снежный коллапс".В интервью главреду RT Маргарите Симоньян друзья сообщили, что вСолсбери из достопримечательностей их особенно заинтересовал местный храм – Готический собор Девы Марии. Александр и Руслан посетили его,фотографировались, погуляли по парку и посидели в кафе.Примечательно,что Солсбери, помимо своего архитектурного наследия, славится как гей-столицатуманного Альбиона. "В Солсбери 14 гей-баров, 3 бдсм-свингерклуба, 4 гей-клуба. А они нам про соборы затирают", – пишет Telegram-канал Караульный. Действительно, нагород с 45 тысячами населения такое подобных заведений явно излишне.Судя по всему, туда стекаются представителисексуальных меньшинств со всего мира. В Солсбери активно проводят мероприятия,посвященные сообществу ЛГБТ, сообщает Salisburyjournal.co.uk.Напомним, ранее Лондон опубликовал фотографии россиян, якобыподозреваемых в причастности к покушению – Александра Петрова и РусланаБоширова. "Отравителям" порекомендовал выйти в эфир Владимир Путин.Президент России, выступая на Восточном экономическом форуме, призвал ихобъявиться и поговорить со СМИ. Российский лидер отметил, что этих людей нашлии проверили, ничего криминального в их биографиях нет.