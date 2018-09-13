Подозреваемые Лондоном в отравлении Скрипалей Петров и
Боширов вышли в эфир. Интервью у отравителей взяла главный редактор
RT.
Подозреваемые Лондоном в отравлении Скрипалей Петров и
Боширов вышли в эфир. Интервью у "отравителей" взяла главный редактор
RT.
Маргарита Симоньян
провела минувший вечер с Петровым и Бошировым. Главный редактор RT призналась в этом в своем Telegram.
"Не знаю, с кем вы провели вчерашний вечер, а я провела
его с Петровым и Бошировым. Не шучу. Каминг сун", – написала главред RT.
Отвечая на многочисленные вопросы в Telegram, Симоньян
пояснила, что настоящие Петров и Боширов вышли на нее сами. Главред уточняет,
что ее телефон известен всем – даже "курьерам, которые развозят цветы к 8
марта".
"Отравители" обратились именно к Симоньян, так как
она им известна по эфирам, они читают ее соцсети и ей доверяют. С другими СМИ -
и даже с другими журналистами той же – они общаться отказались. Главред
отметила, что интервью было на русском, сейчас его переводят на английский и
другие языки.
"Отравителям" порекомендовал выйти в эфир Владимир
Путин. Президент России, выступая на Восточном экономическом форуме, призвал их
объявиться и поговорить со СМИ. Как сказал глава государства, Александр Петров
и Руслан Боширов, которых Великобритания подозревает в отравлении бывшего
сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его
дочери, являются гражданскими лицами.
"В принципе мы, конечно, посмотрели, что это за люди.
Мы знаем, кто они такие уже, мы их нашли", – сказал глава государства. Он
выразил надежду, что Петров и Боширов сами появятся и расскажут о себе. По
словам президента, ничего "особенного и криминального" в связи с
этими личностями нет.
Бывший сотрудник Главного разведывательного управления
Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в начале марта в городке Солсбери
недалеко от Лондона. Власти Соединенного Королевства без предъявления
доказательств обвинили Россию. Москва отвергает обвинения в свой адрес.