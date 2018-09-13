Подозреваемые Лондоном в отравлении Скрипалей Петров и Боширов вышли в эфир. Интервью у отравителей взяла главный редактор RT.

Подозреваемые Лондоном в отравлении Скрипалей Петров иБоширов вышли в эфир. Интервью у "отравителей" взяла главный редакторRT.Маргарита Симоньянпровела минувший вечер с Петровым и Бошировым. Главный редактор RT призналась в этом в своем Telegram."Не знаю, с кем вы провели вчерашний вечер, а я провелаего с Петровым и Бошировым. Не шучу. Каминг сун", – написала главред RT.Отвечая на многочисленные вопросы в Telegram, Симоньянпояснила, что настоящие Петров и Боширов вышли на нее сами. Главред уточняет,что ее телефон известен всем – даже "курьерам, которые развозят цветы к 8марта"."Отравители" обратились именно к Симоньян, так какона им известна по эфирам, они читают ее соцсети и ей доверяют. С другими СМИ -и даже с другими журналистами той же – они общаться отказались. Главредотметила, что интервью было на русском, сейчас его переводят на английский идругие языки."Отравителям" порекомендовал выйти в эфир ВладимирПутин. Президент России, выступая на Восточном экономическом форуме, призвал ихобъявиться и поговорить со СМИ. Как сказал глава государства, Александр Петрови Руслан Боширов, которых Великобритания подозревает в отравлении бывшегосотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля и егодочери, являются гражданскими лицами."В принципе мы, конечно, посмотрели, что это за люди.Мы знаем, кто они такие уже, мы их нашли", – сказал глава государства. Онвыразил надежду, что Петров и Боширов сами появятся и расскажут о себе. Пословам президента, ничего "особенного и криминального" в связи сэтими личностями нет.Бывший сотрудник Главного разведывательного управленияСергей Скрипаль и его дочь были отравлены в начале марта в городке Солсберинедалеко от Лондона. Власти Соединенного Королевства без предъявлениядоказательств обвинили Россию. Москва отвергает обвинения в свой адрес.