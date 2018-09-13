Обесточили за долги. Сотрудники компании «ЭнергосбыТ плюс» отключили от электричества злостных неплательщиков в восточном районе города. Всего во Владимире с начала сентября отключили 27 квартир. В планах обесточить ещё 300. Как устраивают тёмную тем, кто не хочет платить - увидел Константин Миронов.

Обесточили за долги. Сотрудники компании ЭнергосбыТ плюс отключили от электричества злостных неплательщиков в восточном районе города. Всего во Владимире с начала сентября отключили 27 квартир. В планах обесточить ещё 300. Как устраивают "тёмную" тем, кто не хочет платить - увидел Константин Миронов.(ул. Егорова)Нет денег – нет света! Компания Энергосбыт Плюс провела рейд по отключению электричества у злостных неплательщиков. Сначала должников предупреждают, что их квартиры могут обесточить. Если и после этого долг остается неоплаченным, то на пороге дома появится электрик, который и выключит рубильник.Юлия Афонина, руководитель отдела по работе с дебиторской задолженностью физлиц ЭнергосбыТ плюс: "В июле месяце мы направили 678 таких извещений жителям города Владимира. Предложили им оплатить данную задолженность в течение 30 дней. Если данная задолженность будет не оплачена, мы вводим режим ограничения данного потребителя, и данная процедура у нас проходит по всем отделениям нашего Владимирского филиала".В Добром, в одной из квартир многоэтажки, задолженность составляет 92 тысячи рублей. И её уже отключали от электричества. Но хозяева самостоятельно переподключились к сети. Делать этого категорически нельзя, ведь за такое самоуправство полагается суд. И штраф от 10 до 15 тысяч рублей. Причём, уплата штрафа не освобождает собственника от погашения долга за свет.Дмитрий Грязнов, сотрудник службы безопасности ЭнергосбыТ плюс: "По данному факту будет составлен акт о несанкционированном подключении в составе комиссии: электромонтёра, меня и представителя компании Энергосбыт плюс. Повторно будет введено ограничение и повторно пломбируется. После этого материалы собираются в полном объёме, и направляется заявление в полицию о привлечении его к административной ответственности, должника, по статье 7.19".В следующей квартире ситуация намного хуже, здесь люди задолжали аж 214 тысяч. На предупреждения не реагировали и теперь им придётся жить в темноте. Как поясняет соседка неплательщиков, семья переехала в эту квартиру из более комфортабельной. Похоже оттуда их выдворили тоже за неуплату. Такой вариант работы с должниками также возможен. Квартиру продают и покупают более дешёвый вариант. Разница от сделки идёт на погашение долгов.Надежда Джабарова, старшая по подъезду: "Они приехали не так давно. Они тоже и с той старой квартиры приехали. У них была трёхкомнатная, и из трёхкомнатной их переселили за долги. Долги заплатили, и их переселили сюда в двухкомнатную. Я их понимаю, у них дочь Алёна. Она одна работает, и ей очень тяжело".Как поясняют сотрудники энергосбытовой компании, меры по ограничению подачи электроэнергии по-настоящему действенные. За первую половину сентября 146 потребителей оплатили задолженность, когда возникла реальная угроза по отключению электричества. Стоит отметить, что заложенность жителей Владимира за свет составляет примерно 350 миллионов рублей. До конца сентября в планах у Энергосбыта отключить еще 300 злостных неплательщиков, если они конечно не одумаются, и не заплатят по счетам.