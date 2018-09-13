В Испании закрыли антидопинговое расследование против полузащитника сборной России по
футболу. Денис Черышев сообщил
об этом в своем Twitter.
В Испании закрыли антидопинговое расследование против полузащитника сборной России по
футболу. Денис Черышев сообщил
об этом в своем Twitter.
Игрок "Валенсии" опубликовал
полученное от министерства культуры и спорта Испании письмо, чем
поставил Всемирное антидопинговое агентство на место.
Послание гласит, что по
итогам расследования в отношении футболиста нарушений не было найдено
нарушений. Более того, испанские чиновники поблагодарили Черышева за
содействие.
Для WADA признание
своей неправоты можно назвать настоящим унижением. "Сообщаем о том, что в связи с
появлением в прессе сообщений о возможном употреблении вами запрещенных веществ
в период вашего выступления за "Вильярреал", совместно с WADA было проведено расследование, которое не обнаружило
признаков противоправных действий. Благодарим вас за сотрудничество", —
говорится в письме.
Напомним, ранее The
Telegraph сообщил о том, что в отношении российского футболиста началось
расследование после публичного заявления его отца Дмитрия Черышева.
Родитель футболиста в одном из интервью якобы заявил о том, что спортсмену
вкололи инъекцию гормона роста, чтобы ускорить процесс восстановления после
очередной травмы. Позднее он заявил, что репортер исказил его слова.