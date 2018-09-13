В Испании закрыли антидопинговое расследование против полузащитника сборной России по футболу. Денис Черышев сообщил об этом в своем Twitter.

В Испании закрыли антидопинговое расследование против полузащитника сборной России пофутболу. Денис Черышев сообщилоб этом в своем Twitter.Игрок "Валенсии" опубликовалполученное от министерства культуры и спорта Испании письмо, чемпоставил Всемирное антидопинговое агентство на место.Послание гласит, что поитогам расследования в отношении футболиста нарушений не было найденонарушений. Более того, испанские чиновники поблагодарили Черышева засодействие.Для WADA признаниесвоей неправоты можно назвать настоящим унижением. "Сообщаем о том, что в связи споявлением в прессе сообщений о возможном употреблении вами запрещенных веществв период вашего выступления за "Вильярреал", совместно с WADA было проведено расследование, которое не обнаружилопризнаков противоправных действий. Благодарим вас за сотрудничество", —говорится в письме.Напомним, ранее TheTelegraph сообщил о том, что в отношении российского футболиста началосьрасследование после публичного заявления его отца Дмитрия Черышева.Родитель футболиста в одном из интервью якобы заявил о том, что спортсменувкололи инъекцию гормона роста, чтобы ускорить процесс восстановления послеочередной травмы. Позднее он заявил, что репортер исказил его слова.