После выхода клипа на песню Ибица Филипп Киркоров и Николай Басков попали в скандал. Поводом для шумихи стал ролик, в котором поп-король и золотой голос России пошутили над всем, чем только можно. Вот только большинство зрителей почувствовали себя оскорбленными. Ситуацию прокомментировал известный ведущий и журналист Дмитрий Киселев.

После выхода клипа на песню "Ибица" Филипп Киркоров и Николай Басков попали в скандал. Поводом для шумихи стал ролик, в котором поп-король и "золотой голос России" пошутили над всем, чем только можно. Вот только большинство зрителей почувствовали себя оскорбленными. Ситуацию прокомментировал известный ведущий и журналист Дмитрий Киселев.Дмитрий Киселев набросился с критикой на Филиппа Киркорова и Николая Баскова. По мнению известного ведущего, дуэт артистов не "просто дурновкусие", а "отвратительная мерзость". Киселев убежден, что эстетика их клипа "низкопробна". В качестве примера он привел тот момент, когда герой Баскова бежит в биотуалет, где его тошнит, а в это время герой Киркорова толкает кабинку, и все содержимое туалета выливается на Николая. "Вот и получилось нечто пошлое, что не национально и не интернационально", – заключил Киселев.При этом журналист уверен, что не напутал с героем и личностью артиста. Он объяснил: "Клип снят свободно, без обычных для телеканалов редакторских ограничений и с демонстративным нарушением требований Роскомнадзора по лексике".А еще Киселев выдвинул гипотезу, что Киркоров и Басков решились на такой клип из-за страха и зависти к лидеру группировки "Ленинград" Сергей Шнурову, а, как известно, зависть является запретным чувством, поэтому о нем не принято говорить открыто, зато многие успешно (или не очень) его пытаются завуалировать."Но если Шнур гармоничен на избранном художественном поприще, на почетные звания, ордена и "Голубые огоньки" не претендует, то coming out от Киркорова и Баскова выглядит жалким и смешным", – цитируют Дмитрия Киселева "РИА Новости".При этом ведущий заявил, что он ничего не имеет против "свободы творчества". Но он считает, что многим покажется странным, когда зрители увидят героев клипа "Ибица" "после кремлевских курантов" "уже отмытых и в атласных костюмах" в новогоднем огоньке. "Надо ведь уважать творческий выбор", – посоветовал Киселев, в заключение предложив артистам "самоутверждаться" в Сети.