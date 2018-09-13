В Думе подвергли критике действия Центробанка. Депутаты обсуждали накануне, 12 сентября предложенный Справедливой Россией законопроект о передаче полномочий по определению ключевой ставки от регулятора к Национальному финансовому совету. Документ в итоге принят не был.

В Думе подвергли критике действия Центробанка. Депутаты обсуждалинакануне, 12 сентября предложенный "Справедливой Россией" законопроекто передаче полномочий по определению ключевой ставки от регулятора кНациональному финансовому совету. Документ в итоге принят не был.Депутат Валерий Гартунг, представляющий в Думе фракцию"Справедливая Россия", подверг жесткой критике действия Центробанка. Парламентарийуказал на то, что депутаты должны взятьна себя полномочия и ответственность за принятие решений Центробанка. Стратегиюрегулятора Гартунг считает ошибочной.В качестве наглядного примера явных промахов Центробанка, онпривел ситуацию с банком "Югра". "Почемувзяли и приняли решение, отозвали лицензию у "Югры"? Более 50 тысяччеловек остались без квартир, без денег, без всего", – заявил парламентарий.Он также указал на то, что задавал вопрос главе Центробанка ЭльвиреНабиуллиной о признании ошибок руководства регулятора в принятии решений, ипризывал к исправлению их, однако каких-либо внятных объяснений так и неполучил."То есть получается, что они независимые, могут позволитьсебе ошибаться, а платить за это приходится всем гражданам страны, экономике страныи бюджету. Но это же неправильно", – возмутился депутат.Валерий Гартунг призвал Думу найти "вариант решения проблемыответственности и независимости Центробанка, а не сидеть и смотреть как загибаетсяэкономика России, а граждане обивают пороги Госдумы и просят защиты".В Союзе вкладчиков, общественной организации, созданныйспециально для защиты граждан, пострадавших от волны банкротств финансовыхорганизаций, напомнили, что уже неоднократно указывали на вред бесконтрольногостатуса Центробанка для экономики России. Это уже привело к почти триллионным убыткамбизнеса из-за расчистки банковского сектора. Кроме того, от банкротствфинансовых организаций, инициированных регулятором, пострадали почти 300 тысячвкладчиков-превышенцев."Если считать членов семей пострадавших вкладчиков,собственников и сотрудников разоренных в связи с действиями ЦБ предприятий, числожертв деятельности регулятора перевалит за три миллиона человек. Такой масштаббедствия для экономики России требует вмешательства и подконтрольности действийЦентробанка Госдуме и правительству", – заявили в организации.Напомним, что ранее Союз вкладчиков России, выступил синициативой подчинения Центробанка правительству. Перед Единым днем голосования9 сентября общественная организация обратилась ко всем кандидатам с просьбойдать оценку деятельности регулятора и высказать свое отношение к ограничениюего полномочий. На основе реакции политиков, Союз вкладчиков увидел серьезную поддержкуи теперь намерен вынести вопрос о контроле над Центробанком на всероссийскийреферендум.