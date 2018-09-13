Сбежавший из России во Францию из-за якобы несправедливых преследований и попавший в тюрьму после акции в Париже – поджога Госбанка Франции скандально известный художник-акционист Петр Павленский отпущен на свободу. Французские СМИ при этом пишут, что он должен будет отмечаться в полиции.

Сбежавший из России во Францию из-за якобы несправедливых преследований и попавший в тюрьму после "акции" в Париже – поджога Госбанка Франции скандально известный художник-акционист Петр Павленский отпущен на свободу.Об этом РБК сообщила его адвокат Доминик Бейретер-Минкова. Французские СМИ при этом пишут, что Павленского отпустили из-под стражи под обязательство отмечаться в полиции.Следующее заседание по его делу назначено на 10 января. Как ожидается, на нем будет рассматриваться дело по существу.Во Франции Павленскому предъявлено обвинение в уничтожении чужого имущества "опасным для окружающих способом". Ранее французские психиатры вынесли вердикт, что акционист страдает от бредовых навязчивых идей с рецидивамиНесколько дней назад сообщалось, что скандально известный акционист вновь попал в изолятор. Павленский жаловался на французских надзирателей, которые, по его словам, общаются с заключенными, "как с животными".