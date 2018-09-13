Российская пловчиха Юлия Ефимова одержала победу на очередном этапе Кубка мира, который проходил в Дохе. 26-летняя россиянка показала лучший результат на дистанции 200 метров брассом. Ефимова преодолела дистанцию за 2 минуты 23,55 секунды.

Российская пловчиха Юлия Ефимова одержала победу на очередном этапе Кубка мира, который проходил в Дохе. 26-летняя россиянка показала лучший результат на дистанции 200 метров брассом.Ефимова преодолела дистанцию за 2 минуты 23,55 секунды. Второе место заняла еще одна представительница России – Виталина Симонова с результатом 2.24,06, третья – испаская пловчиха Альба Руис Васкес (2.30,33).Кроме того, отметим успех россиянина Владимира Морозова в мужской сетке соревнований. Свой заплыв в дистанции на 50 метров вольным стилем он завершил победой. Его результат составил 21,80 секунды.