Объединенную комиссию по этике и контролю за доходами в Госдуме
могут возглавить и Наталья Поклонская, и Отари Аршба. Этого не исключил глава
фракции Единая Россия Сергей Неверов.
Объединенную комиссию по этике и контролю за доходами в Госдуме
могут возглавить и Наталья Поклонская, и Отари Аршба. Этого не исключил глава
фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.
Оба главы действующих думских комиссий, которые решено
объединить в одну, рассматриваются на должность председателя новой структуры. "И
Наталья Поклонская, и Отари Аршба рассматриваются как кандидатуры на должность
главы новой комиссии Госдумы, которую предлагается создать на базе думских
комиссии по этике и по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов
", – сказал Неверов.
Так как по регламенту Думы возглавить новую комиссию должен
представитель "Единой России", то решение о выборе кандидата примет в
начале следующей недели президиум фракции.
"Как только Совет Думы рассмотрит предложение комитета
Госдумы по регламенту и контролю о создании новой объединенной комиссии,
президиум фракции соберется, и примет решение о председателе", – сказал Неверов
"Интерфаксу".
Руководитель фракции отметил, что те, кто занимают
руководящие посты в этой комиссии, не смогут возглавлять либо являться
заместителями председателей в других комиссиях и комитетах Госдумы.
То есть,
если на президиуме фракции большинство голосов наберет кандидатура Натальи
Поклонской, то она не сможет оставаться заместителем председателя комитета по
безопасности и противодействию коррупции, если же выберут Отари Аршбу, то Поклонская
останется на своей должности в комитете, но не сможет занять руководящий пост в новой
объединенной комиссии. Как сказал Неверов, о таком предложении информированы и Аршба,
и Поклонская.
Напомним, что в Госдуме планируют объединить в одну две
комиссии – по вопросам депутатской этики и по контролю за доходами депутатов. Соответствующее
решение принял комитет по контролю и регламенту, возглавляемый Ольгой
Савастьяновой. Идею поддержал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Название новой структуры – комиссия по контролю за
достоверностью сведений о доходах, имуществе, обязательствах имущественного
характера, предоставляемых депутатами, мандатным вопросам и вопросам
депутатской этики. Помимо прочих, комиссия получит возможность решать вопросы,
связанные с досрочным прекращением полномочий депутатов.
Напомним, что комиссию по вопросам депутатской этике в
Госдуме VII созыва возглавляет Отари Аршба, а комиссию по контролю за
достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых депутатами – Наталья Поклонская.