Объединенную комиссию по этике и контролю за доходами в Госдуме могут возглавить и Наталья Поклонская, и Отари Аршба. Этого не исключил глава фракции Единая Россия Сергей Неверов.

Объединенную комиссию по этике и контролю за доходами в Госдумемогут возглавить и Наталья Поклонская, и Отари Аршба. Этого не исключил главафракции "Единая Россия" Сергей Неверов.Оба главы действующих думских комиссий, которые решенообъединить в одну, рассматриваются на должность председателя новой структуры. "ИНаталья Поклонская, и Отари Аршба рассматриваются как кандидатуры на должностьглавы новой комиссии Госдумы, которую предлагается создать на базе думскихкомиссии по этике и по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов", – сказал Неверов.Так как по регламенту Думы возглавить новую комиссию долженпредставитель "Единой России", то решение о выборе кандидата примет вначале следующей недели президиум фракции."Как только Совет Думы рассмотрит предложение комитетаГосдумы по регламенту и контролю о создании новой объединенной комиссии,президиум фракции соберется, и примет решение о председателе", – сказал Неверов"Интерфаксу".Руководитель фракции отметил, что те, кто занимаютруководящие посты в этой комиссии, не смогут возглавлять либо являтьсязаместителями председателей в других комиссиях и комитетах Госдумы.То есть,если на президиуме фракции большинство голосов наберет кандидатура НатальиПоклонской, то она не сможет оставаться заместителем председателя комитета побезопасности и противодействию коррупции, если же выберут Отари Аршбу, то Поклонскаяостанется на своей должности в комитете, но не сможет занять руководящий пост в новойобъединенной комиссии. Как сказал Неверов, о таком предложении информированы и Аршба,и Поклонская.Напомним, что в Госдуме планируют объединить в одну двекомиссии – по вопросам депутатской этики и по контролю за доходами депутатов. Соответствующеерешение принял комитет по контролю и регламенту, возглавляемый ОльгойСавастьяновой. Идею поддержал спикер Госдумы Вячеслав Володин.Название новой структуры – комиссия по контролю задостоверностью сведений о доходах, имуществе, обязательствах имущественногохарактера, предоставляемых депутатами, мандатным вопросам и вопросамдепутатской этики. Помимо прочих, комиссия получит возможность решать вопросы,связанные с досрочным прекращением полномочий депутатов.Напомним, что комиссию по вопросам депутатской этике вГосдуме VII созыва возглавляет Отари Аршба, а комиссию по контролю задостоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественногохарактера, представляемых депутатами – Наталья Поклонская.