В ходе заседания Госдумы комитет по контролю и регламенту рекомендовал создать новую комиссию на базе двух комиссий по этике и по контролю за доходами депутатов, сообщила журналистам в четверг глава комитета Ольга Савостьянова.

В ходе заседания Госдумы комитет по контролю и регламенту рекомендовал создать новую комиссию на базе двух комиссий по этике и по контролю за доходами депутатов, сообщила журналистам в четверг глава комитета Ольга Савостьянова.Так, при переформатировании свои посты глав комиссий автоматически потеряют Наталья Поклонская (комиссия по контролю за доходами депутатов) и Отари Аршба (комиссия по этике), передает "Интерфакс"."В комитет поступило предложение о создании новой комиссии. Это предложение заключается в следующем: на базе комиссии по депутатской этике и комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера создать новую комиссию", — заявила Савостьянова.Она отметила, что этот вопрос обсуждается с начала 2018 года. Кроме объединения этих двух комиссий в новую большую комиссию предлагается передать мандатные вопросы из комитета по контролю и регламенту. Мандатные вопросы — это вопросы снятия с депутатов полномочий, в том числе при добровольном отказе, в результате смерти. При этом она не смогла сказать, кто будет возглавлять комиссию.По словам Савостьяновой, новая комиссия будет называться — Комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах, имуществе, обязательствах имущественного характера, предоставляемых депутатами Государственной Думы, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики."В работе обеих комиссий есть большой и существенный минус, что обладая функционалом и обязанностями по рассмотрению вопросов и обращений, ни у той, ни у другой комиссии не было возможностей по принятию решений реализации непосредственно федерального закона о статусе депутатов",- сказала она.Савостьянова уточнила, что есть предложение, чтобы в новой комиссии было 10 представителей фракции "Единая Россия" и 10 представителей оппозиционных фракций: 4 — КПРФ, 4 — ЛДПР и 2 — "Справедливая Россия".